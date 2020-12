Category: World Published on Wednesday, 09 December 2020 08:48 Hits: 3

IPOH: Assemblymen from PAS and Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) have arrived to seek an audience with Perak Ruler Sultan Nazrin Muizzudin Shah. Read full story

Read more https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/12/09/bersatu-pas-assemblymen-arrive-to-seek-audience-with-perak-ruler