JOHOR BARU: None of the 11 Johor Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) assemblymen will leave the party to join the newly-formed party of Tun Dr Mahathir Mohamad.

