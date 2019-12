Category: World Published on Saturday, 21 December 2019 09:37 Hits: 5

KOTA KINABALU: Sabah Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) will help Parti Warisan Sabah’s candidate in the coming Kimanis by-election on Jan 18, says Datuk Seri Hajiji Noor.

Read more https://www.thestar.com.my/news/nation/2019/12/21/sabah-bersatu-backs-warisan-in-upcoming-kimanis-by-election