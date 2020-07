Articles

Nature, Published online: 22 July 2020; doi:10.1038/s41586-020-2486-3

Reference-quality genomes for six bat species shed light on the phylogenetic position of Chiroptera, and provide insight into the genetic underpinnings of the unique adaptations of this clade.

