Nature, Published online: 24 June 2020; doi:10.1038/s41586-020-2407-5

Serpentine subducted below the Lesser Antilles volcanic arc supplies water to the arc, controlling the location of seismicity, volcanic productivity and thickness of crust.

