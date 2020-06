Articles

Category: Nature Published on Friday, 19 June 2020 00:00 Hits: 2

Nature, Published online: 19 June 2020; doi:10.1038/d41586-020-01866-9

European particle-physics lab will pursue a 100-kilometre machine to uncover the Higgs boson’s secrets — but it doesn’t yet have the funds.

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/OpUIIBiiEbs/d41586-020-01866-9