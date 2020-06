Articles

Category: Nature Published on Wednesday, 03 June 2020

Nature, Published online: 03 June 2020; doi:10.1038/d41586-020-01566-4

Understanding the prebiotic origins of the nucleic acids is a long-standing challenge. The latest experiments support the idea that the first nucleic acid encoded information using a mixed ‘alphabet’ of RNA and DNA subunits.

