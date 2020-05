Articles

Nature, Published online: 27 May 2020; doi:10.1038/s41586-020-2317-6

Cryo-electron microscopy reveals the structures of α-synuclein filaments from the brains of individuals with multiple system atrophy.

