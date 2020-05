Articles

Category: Nature Published on Wednesday, 27 May 2020

Nature, Published online: 27 May 2020; doi:10.1038/s41586-020-2333-6

Cryo-electron microscopy studies of the influenza haemagglutinin glycoprotein at the low pH of host endosomes reveals structural intermediates, offering a dynamic view of how the protein mediates membrane fusion.

