Articles

Category: Nature Published on Wednesday, 27 May 2020 00:00 Hits: 4

Nature, Published online: 27 May 2020; doi:10.1038/s41586-020-2327-4

In mice, the pseudoautosomal region of the sex chromosomes undergoes a dynamic structural rearrangement to promote a high rate of DNA double-strand breaks and to ensure X–Y recombination.

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/5-vFH17w7Oo/s41586-020-2327-4