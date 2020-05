Articles

Nature, Published online: 20 May 2020; doi:10.1038/s41586-020-2323-8

In Caenorhabditis elegans, the ribonucleotidyltransferase RDE-3 adds alternating uridine and guanosine ribonucleotides to the 3′ termini of RNAs, a key step in RNA interference and thus epigenetic inheritance in the C. elegans germline.

