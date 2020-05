Articles

Category: Nature Published on Wednesday, 20 May 2020 00:00 Hits: 1

Nature, Published online: 20 May 2020; doi:10.1038/s41586-020-2307-8

Crystallographic ‘snapshots’ taken at intervals of femtoseconds to milliseconds after activation show how a light-activated sodium pump carries sodium ions across the cell membrane.

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/nRDIricr2YA/s41586-020-2307-8