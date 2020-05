Articles

Category: Nature Published on Wednesday, 13 May 2020 00:00 Hits: 1

Nature, Published online: 13 May 2020; doi:10.1038/s41586-020-2242-8

Machine learning predicts Cu-Al electrocatalysts provide better efficiency and productivity than copper when using intermittent renewable electricity to convert carbon dioxide to useful chemicals and fuels.

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/CI-RTv8l7XU/s41586-020-2242-8