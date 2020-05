Articles

Category: Nature Published on Wednesday, 06 May 2020 00:00 Hits: 0

Nature, Published online: 06 May 2020; doi:10.1038/s41586-020-2256-2

Heterotypic multicomponent interactions are shown to dominate the liquid–liquid phase separation that enables the formation of intracellular condensates.

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/2sz_sFQNaGg/s41586-020-2256-2