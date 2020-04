Articles

Category: Nature Published on Wednesday, 22 April 2020 00:00 Hits: 0

Nature, Published online: 22 April 2020; doi:10.1038/s41586-020-2208-x

Enhanced switchable ferroelectric polarization is achieved in doped hafnium oxide films grown directly onto silicon using low-temperature atomic layer deposition, even at thicknesses of just one nanometre.

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/SKUggFVhRx0/s41586-020-2208-x