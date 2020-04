Articles

Category: Nature Published on Wednesday, 15 April 2020

Nature, Published online: 15 April 2020; doi:10.1038/d41586-020-01022-3

A major finding in particle physics reminds us of the importance of robust preliminary results — and paves the way for more exciting discoveries.

