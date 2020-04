Articles

Nature, Published online: 01 April 2020; doi:10.1038/s41586-020-2166-3

Single-cell RNA-sequencing analysis of intestinal mesenchyme identified a population of fibroblasts that produce prostaglandin E2, which, when disrupted, prevented initiation of intestinal tumours.

