Articles

Category: Nature Published on Saturday, 21 March 2020 00:00 Hits: 2

Nature, Published online: 21 March 2020; doi:10.1038/d41586-020-00825-8

Rosamund Pike explains what she learnt through taking on the role of Marie Skłodowska Curie.

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/azdVapFutyI/d41586-020-00825-8