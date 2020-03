Articles

Category: Nature Published on Wednesday, 18 March 2020 00:00 Hits: 2

Nature, Published online: 18 March 2020; doi:10.1038/s41586-020-2100-8

The pectoral fin of an Elpistostege watsoni specimen from the Upper Devonian period of Canada combines digits and fin rays, blurring the line between the appendages of fish and land vertebrates.

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/NdWXLtGDK-c/s41586-020-2100-8