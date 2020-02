Articles

Category: Nature Published on Thursday, 13 February 2020 00:00 Hits: 3

Nature, Published online: 13 February 2020; doi:10.1038/s41586-020-2031-4

Publisher Correction: GDF15 mediates the effects of metformin on body weight and energy balance

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/M6gxlaTuqUo/s41586-020-2031-4