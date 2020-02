Articles

Category: Nature Published on Friday, 31 January 2020 00:00 Hits: 0

Nature, Published online: 31 January 2020; doi:10.1038/d41586-020-00217-y

Bacteria churn out chemical bounty after researchers tinker with genes for longevity and cell division.

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/IiP8wiWliwE/d41586-020-00217-y