Published on Wednesday, 15 January 2020

Nature, Published online: 15 January 2020; doi:10.1038/s41586-019-1899-3

Heteroepitaxy is used to precisely control the growth of Mn3O4 shells on the faces of a Co3O4 nanocube crystal, producing uniform grain boundary defects and highly ordered multigrain nanostructures.

