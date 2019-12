Articles

Nature, Published online: 18 December 2019; doi:10.1038/s41586-019-1824-9

Theoretical modelling shows that elastic fluctuations can enable the tuning of metal-to-insulator transitions, potentially also explaining the dependence of the transition temperature on cation radius in perovskite transition-metal oxides.

