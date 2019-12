Articles

Category: Nature Published on Friday, 20 December 2019 00:00 Hits: 1

Nature, Published online: 20 December 2019; doi:10.1038/d41586-019-03886-6

A small, fully automated assembly line can produce 4,800 tablets an hour and could make drugs more widely available.

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/0gif4emwhwM/d41586-019-03886-6