Articles

Category: Nature Published on Thursday, 19 December 2019 00:00 Hits: 2

Nature, Published online: 19 December 2019; doi:10.1038/s41586-019-1896-6

Insights into the assembly and activation of the microtubule nucleator γ-TuRC

Read more http://feeds.nature.com/~r/nature/rss/current/~3/QSJ2GRIdFms/s41586-019-1896-6