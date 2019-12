Articles

Nature, Published online: 18 December 2019; doi:10.1038/s41586-019-1827-6

Nucleation experiments with water droplets containing differently sized graphene oxide nanosheets provide an experimental indication of the temperature-dependent size of the critical ice nucleus.

