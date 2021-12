Articles

Category: Art/Music Published on Thursday, 23 December 2021 17:17 Hits: 9

We remember some of the luminaries we lost this year: Chick Corea; Milford Graves; Dr. Lonnie Smith; Pat Martino; Dottie Dodgion; Howard Johnson; Slide Hampton; Curtis Fuller; and Ralph Peterson Jr.

(Image credit: Giorgio Perottino/Getty Images for OGR)

Read more https://www.npr.org/sections/pictureshow/2021/12/23/1066898601/in-memoriam-jazz-night-in-america-remembers-the-icons-we-lost-in-2021