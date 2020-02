Articles

Category: Art/Music Published on Wednesday, 05 February 2020 19:00 Hits: 2

On her new EP, Sanación, Llergo honors "a genre of music that is more sincere about Spain’s history than most textbooks”

Read more https://www.rollingstone.com/music/music-latin/maria-jose-llergo-sanacion-ep-flamenco-romani-roots-947539/