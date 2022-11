El tema del aborto ayuda a los demócratas a minimizar pérdidas en estas elecciones

Articles

Es probable que los republicanos tomen el control de una o ambas cámaras del Congreso cuando todos los votos estén contados. Pero los demócratas están celebrando el hecho de que su partido desafió las pérdidas pronosticadas para estas elecciones de medio término.

La reacción a la decisión de la Corte Suprema en junio pasado de anular 49 años de derecho al aborto aparentemente fue una de las principales razones.

Como mostraron consistentemente las encuestas pre electorales, la inflación y la economía fueron los temas de votación más importantes, citados por el 51% de los votantes en las encuestas a boca de urna realizadas por Associated Press y analizadas por encuestadores de KFF.

Pero el aborto fue el tema más importante para una cuarta parte de todos los votantes y para una tercera parte de las mujeres menores de 50 años. Las encuestas a boca de urna de NBC News indicaron que la inflación fue el principal tema para votar para un 32%, y en segundo lugar el aborto, 27%.

La pronosticada “ola roja” de republicanos derrocando a los demócratas en la Cámara y el Senado no sucedió, aunque a partir del miércoles por la mañana parecía probable que los republicanos obtuvieran el puñado de escaños que necesitaban para lograr la mayoría de la Cámara.

En el Senado, donde los republicanos solo necesitaban un asiento para tomar el control, ningún titular había perdido oficialmente, aunque los demócratas capturaron el escaño de Pennsylvania que dejó vacante el senador republicano Pat Toomey.

Aún no se habían convocado varias otras contiendas reñidas, y el control de la cámara bien podría descansar en una posible segunda vuelta en diciembre en Georgia entre el actual senador demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker.

Entre otros problemas que enfrentaron los votantes el martes, los residentes de Dakota del Sur aprobaron una expansión de Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Se convirtió así en el séptimo estado en expandir el programa a pesar de las objeciones de su gobernador republicano y/o la legislatura estatal.

Antes, medidas similares fueron aprobadas en Idaho, Maine, Missouri, Nebraska, Oklahoma y Utah. La aprobación de Dakota del Sur reducirá a 11 el número de estados que no han ampliado el programa a personas con ingresos de hasta el 138 % de la línea de pobreza, entre ellos Texas, Florida y Georgia.

Sobre el tema del derecho al aborto, los votantes de media docena de estados de todo el espectro político mostraron su apoyo directo a través de iniciativas electorales. En la más observada de esas medidas, los votantes de Michigan aprobaron una enmienda constitucional que garantiza la libertad reproductiva, evitando así que entre en vigencia una prohibición de 1931.

Los votantes de Kentucky rechazaron por poco margen una enmienda que habría declarado en su constitución que no había derecho al aborto. Eso lo convirtió en el primer estado del sur en expresar su apoyo directo al derecho al aborto.

Se aprobaron otras preguntas sobre el derecho al aborto en Vermont y California. La medida de California, que fue aprobada con el 65% de los votos, consolidó el derecho al aborto y a la anticoncepción.

En Montana, una medida electoral para exigir que los bebés nacidos vivos después de un intento de aborto reciban atención médica estaba perdiendo con el 80% de los votos. Este requisito ya existe en la ley federal.

Además, en varios estados clave donde la legalidad del aborto está en juego, los gobernadores y candidatos a favor del derecho al aborto derrotaron a los opositores al aborto, incluidos Pennsylvania, Wisconsin y Michigan.

El aborto también fue un tema en las elecciones de la Corte Suprema en al menos seis estados, donde los desafíos a las leyes del aborto o las interpretaciones constitucionales podrían decidir si sigue o no siendo legal.

En Kentucky, la jueza Michelle Keller estaba liderando sobre Joe Fischer, un legislador estatal republicano que patrocinó la ley de activación del aborto de Kentucky. La jueza titular de Montana, Ingrid Gustafson, derrotó a su rival, James Brown, un republicano respaldado por el gobernador republicano del estado y los líderes del partido que buscaban revertir un fallo judicial de 1999 de que la constitución estatal protege el derecho al aborto.

Pero el aborto no fue el único problema de salud en las papeletas estatales del martes.

En Arizona, una pregunta electoral para limitar el interés de la deuda médica estaba ganando fácilmente con el 60% de los votos contados. En Oregon, sin embargo, una cuestión en su mayoría inaplicable que declaraba un “derecho a la atención médica” en la constitución estatal estaba perdiendo por poco con el 64% de los votos escrutados.

En medidas más específicas, los votantes de California aprobaron la prohibición de los productos de tabaco con sabor, mientras que los votantes de Massachusetts apoyaron a los dentistas sobre las compañías de seguros al aprobar el requisito de que al menos el 83% de las primas del seguro dental se gasten en atención dental directa. Massachusetts no es el primer estado en imponer tal requisito.

En Iowa, los defensores del derecho a portar armas lograron una victoria con la fácil aprobación de una enmienda constitucional que declara que los habitantes del estado tienen “un derecho individual fundamental” a poseer y portar armas, y que cualquier restricción sobre las armas debe pasar por un “escrutinio estricto” en los tribunales. Para el miércoles por la mañana, con 97 de 99 condados reportando boletas, la enmienda tenía el respaldo del 65% de los votantes de Iowa.

