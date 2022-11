¿No has visto a tu médico en años? Es posible que tengas que buscar un nuevo doctor

Articles

Category: Health Published on Thursday, 03 November 2022 14:17 Hits: 5

Cuando Claudia Siegel sufrió un virus estomacal a principios de este año, contactó a su médico de atención primaria para que le recetara algo para aliviar la diarrea.

La residente de Philadelphia se sorprendió cuando recibió un mensaje en línea informándole que debido a que no había visitado a su médico en más de tres años, ya no era una paciente.

Y como no estaba aceptando nuevos pacientes, tendría que encontrar otro médico de atención primaria.

“Creo que es inconcebible”, dijo Siegel, observando que muchos pacientes no fueron al médico en los últimos años por la pandemia de covid. “No hubo ninguna notificación a los pacientes de que estaban a punto de perder a su médico”.

Ser eliminado de la lista de pacientes resulta desalentador, pero no algo es inusual.

El argumento para dejar “huérfano de médico” al paciente tiene cierto sentido. Dado que muchos médicos de cabecera tienen una lista de espera de potenciales pacientes, eliminar a los que rara vez ven abre espacios y mejora el acceso para otros.

“La mayoría de las prácticas de atención primaria están increíblemente ocupadas, en parte debido a la demanda acumulada por covid”, dijo el doctor Russell Phillips, director del Centro de Atención Primaria de la Facultad de Medicina de Harvard e internista general en el Centro Médico Beth Israel Deaconess.

“Aunque la continuidad de la atención es importante, si el paciente no ha venido y no sabemos si vendrá, es difícil dejarle espacio”, dijo.

Los pacientes a menudo se mudan o buscan un médico diferente cuando cambian de seguro sin notificar al consultorio, dicen expertos.

Además, los médicos pueden buscar clasificar a las personas que no han visto en mucho tiempo como nuevos pacientes, ya que su historial médico, familiar y social puede necesitar actualizarse, algo que lleva tiempo después de estos paréntesisen las visitas. El estado del paciente es un elemento que determina cuánto se les paga a los médicos.

Aún así, la transición puede ser difícil para los pacientes.

“Puedo entender completamente la perspectiva del paciente”, dijo Courtney Jones, directora senior de gestión de casos en la Patient Advocate Foundation. “Crees que tienes un equipo médico en el que has confiado anteriormente para ayudarte a tomar decisiones, y ahora tienes que encontrar otro equipo de confianza”.

Siegel dijo que rara vez iba al médico, siguiendo el consejo de su padre médico de que las personas no deberían ir a menos que estén enfermas. Aunque no había estado en persona en el consultorio de su médico recientemente, explicó que se había estado contactando con el personal del consultorio, incluso informándoles sobre su estatus de vacunación contra covid.

Después de recibir la notificación de que ya no era paciente a través del portal de Jefferson Health, Siegel llamó por teléfono. Le dijeron que tres años era el protocolo y que tenían que seguirlo.

“Pregunté, ‘¿Qué pasa con el paciente?’”, dijo Siegel. “No tuvieron respuesta”.

Pasó un mes antes de que Siegel, que tiene Medicare, pudiera ver a un médico que aceptara nuevos pacientes. En ese momento, los síntomas del virus estomacal ya habían desaparecido.

Jefferson Health no tiene una política sobre este tipo de situaciones, según un comunicado del vocero Damien Woods.

Sin embargo, dijo, “los pacientes que no han sido vistos por su proveedor durante tres años o más se clasifican en los registros médicos electrónicos como pacientes nuevos, según la guía del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Siempre que sea posible, Jefferson trabaja con estos pacientes para mantenerlos con su proveedor de atención primaria y ofrece opciones para nuevos proveedores en ciertas circunstancias”.

Las guías de ética de la Asociación Médica Estadounidense (AMA) recomiendan que los médicos notifiquen a los pacientes con anticipación, para que tengan tiempo de encontrar otro doctor.

La lista de pacientes de un médico de atención primaria generalmente incluye a aquellos que han sido vistos en los últimos dos años, dijo Phillips, de Harvard. Los médicos pueden tener 2,000 o más pacientes, según muestran estudios. Mantener un número viable de pacientes es crucial, tanto para una atención eficaz de los pacientes como para los médicos.

“Los consultorios se dan cuenta de que uno de los principales contribuyentes al agotamiento de los médicos es tener más pacientes de los que se pueden atender”, dijo Phillips.

Se espera que la demanda de servicios médicos continúe superando la oferta en las próximas décadas, a medida que las personas envejecen y necesitan más atención al mismo tiempo que aumenta el número de médicos que se jubilan.

Según las proyecciones de la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses, para 2034 habrá una escasez de hasta 48,000 médicos de atención primaria.

Mantener una relación regular con un proveedor de atención primaria puede ayudar a las personas a controlar las afecciones crónicas e identificar rápidamente nuevos problemas.

El control regular también ayuda a garantizar que las personas reciban servicios de rutina esenciales, como inmunizaciones y controles de presión arterial, dijo el doctor David Blumenthal, ex médico de atención primaria y presidente de The Commonwealth Fund, una organización de investigación y políticas.

Las organizaciones de atención médica se enfocan cada vez más en exigir a los médicos que cumplan con ciertas métricas de calidad, como el control de la presión arterial alta de los pacientes o la atención integral de la diabetes. En este entorno, “podría ser problemático para los médicos ser responsables de la salud de los pacientes a los que no ven”, dijo Blumenthal.

El dinero también juega un rol. Las visitas constantes son buenas para el resultado final de una práctica. Las prácticas también pueden decidir no recibir nuevos pacientes de Medicare o aquellos con ciertos tipos de seguro porque los pagos son demasiado bajos, dijo Owen Dahl, consultor de Medical Group Management Association, una organización para administradores de atención médica.

En general, los médicos no están obligados a seguir atendiendo a un paciente. Un médico puede “despedir” a los pacientes porque no siguen las recomendaciones clínicas o cancelan o pierden citas de forma constante. El comportamiento beligerante también es motivo para eliminar a un paciente.

En ciertos casos, los médicos pueden ser legalmente responsables por “abandono del paciente”, una forma de negligencia médica.

Las reglas estatales varían, pero hay elementos comunes. Esas reglas generalmente se aplican cuando un médico daña a un paciente al dejarlo abruptamente en una etapa crítica del tratamiento. Por lo general, no se aplicaría si un paciente no ha visto al médico durante varios años.

Pero en cualquier caso se debe informar a los pacientes, dijeron expertos.

“Es realmente un buen servicio al cliente explicar la situación”, dijo Rick Gundling, vicepresidente senior de Healthcare Financial Management Association. En cuanto a Siegel, dijo: “Esta mujer no debe quedar en el limbo. Si usted es el paciente, el médico debe ser proactivo”.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Read more https://khn.org/news/article/no-has-visto-a-tu-medico-en-anos-es-posible-que-tengas-que-buscar-un-nuevo-doctor/