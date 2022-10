Comienzan a estar disponibles audífonos de venta libre desde $199

Articles

Published on Monday, 17 October 2022

Desde el lunes 17 de octubre, miles de consumidores podrán comprar audífonos directamente en las tiendas, y a precios dramáticamente más bajos, gracias a una ley federal de 2017 que está entrando en vigencia.

Durante décadas, estos dispositivos solo pudieron comprarse con receta médica y desembolsando miles de dólares. Ahora, una nueva categoría de audífonos de venta libre costarán desde $199, el precio que Walmart dice que los venderá.

Los audífonos de venta libre están destinados a adultos con pérdida auditiva de leve a moderada, un mercado de decenas de millones de personas, muchas de las cuales hasta ahora no han podido comprarlos por el costo.

“Desde un punto de vista conceptual, es muy importante que esto finalmente esté sucediendo”, dijo el doctor Frank Lin, director del Centro Cochlear de Audición y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.

Lin predice que el nuevo mercado podría tardar un par de años en ajustarse, a medida que los fabricantes y minoristas se acostumbren a vender estos dispositivos y los consumidores se familiaricen con las nuevas opciones.

Expertos en la atención de la audición dicen que los complace ver los precios más bajos. Lin dijo que cree que seguirán bajando, a medida que se sumen más competidores en el mercado en los próximos dos años.

Los precios y las características de los nuevos audífonos de venta libre variarán, al igual que los audífonos recetados. Un par de dispositivos recetados generalmente se vende entre $2,000 y $8,000. Parte de la tecnología más costosa estará disponible en las nuevas opciones de venta libre.

Los audífonos de venta libre cuestan menos en parte porque no incluyen los servicios de un experto para una evaluación auditiva, ajuste y afinación del dispositivo. En cambio, los nuevos dispositivos deben ser configurados por los propios consumidores, aunque los fabricantes ofrecerán asistencia técnica a través de aplicaciones y por teléfono.

Algunas empresas nuevas han ingresado al mercado, incluida Sony. Venderá su audífono autoajustable de menor costo por $999 en Best Buy y otros minoristas.

Walmart dijo que ofrecerá una variedad de audífonos de venta libre, incluidos algunos a un precio de $199 a $299 fabricado por hearX, una compañía afiliada con sede en Sudáfrica, que también fabrica dispositivos Lexie.

Inicialmente, los dispositivos estarán disponibles en las tiendas Walmart en Colorado, Michigan, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Tennessee y Texas. Pero la compañía espera que pronto estén disponibles en todo el país.

Walgreens ofrecerá el audífono Lexie Lumen OTC por $799 el par. Las ofertas en Walgreens, CVS, Best Buy y Walmart también incluirán un audífono Lexie desarrollado en asociación con Bose.

Costco, uno de los mayores vendedores de audífonos recetados, no reveló si ofrecerá alguno sin receta.

De Wet Swanepoel, cofundador de hearX, dijo que su audífono Lexie Lumen de venta libre permitirá a los consumidores programarlo según sus necesidades. Otros de estos dispositivos ofrecerán configuraciones preprogramadas.

“Hay muchos productos en el mercado y se necesitará mucha educación para los consumidores sobre cuál es la diferencia entre los dispositivos”, dijo.

Un médico también puede sugerir cuál de los nuevos audífonos es más conveniente de acuerdo al paciente. Medicare y la mayoría de las aseguradoras de salud cubren las pruebas de audición de rutina. Pero Medicare y los planes privados no cubren el costo de los audífonos, aunque muchos planes de Medicare Advantage sí lo hacen.

Los consumidores también pueden realizar pruebas de audición en línea o a través de una aplicación en su teléfono o computadora, dijo Lin.

Otro factor que podría impulsar la demanda de los nuevos dispositivos es que el estigma de usar audífonos está disminuyendo porque la gente suele usar audífonos para escuchar música.

Más de 37 millones de adultos estadounidenses tienen problemas para oir, y solo 1 de cada 4 que podrían beneficiarse de un audífono lo ha usado, estiman funcionarios federales de salud.

La industria de los audífonos se ha mantenido en gran medida aislada de la competencia de precios debido a la consolidación entre los fabricantes, y las leyes de licencias estatales generalizadas que exigen las ventas a través de fonoaudiólogos u otros profesionales de la audición.

Motivado por décadas de quejas sobre el alto costo de los audífonos, en 2017 el Congreso ordenó a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) que estableciera reglas que permitirían las ventas sin receta, con la esperanza de impulsar la competencia y reducir los precios.

La pandemia atrasó el proceso, y finalmente se anunciaron las nuevas regulaciones hace dos meses.

Los médicos, que podrían perder negocios, advierten que la nueva categoría no ayudará a las personas con pérdida auditiva severa. Y amplificar demasiado el sonido puede dañar la audición, dijo Sarah Sydlowski, ex presidenta de la Academia Estadounidense de Audiología.

Esta entidad publicó una guía sobre estos nuevos audífonos en su sitio de internet.

Sin embargo, Nicholas Reed, audiólogo y profesor asistente de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, dijo que los dispositivos probablemente sean menos peligrosos que escuchar música alta con auriculares. Las regulaciones exigen que los nuevos audífonos tengan un nivel de audio máximo seguro, para ayudar a proteger la audición de los consumidores.

Tom Powers, consultor de la industria de audífonos en Nueva Jersey, dijo que los nuevos dispositivos estarán claramente etiquetados como aprobados por la FDA. Estos son diferentes de los dispositivos personales económicos que amplifican el sonido pero no abordan otros componentes de la pérdida auditiva, como la distorsión.

Reed recomienda buscar audífonos de venta libre con reglas de devolución generosas, superiores a un mes. Los consumidores deberían usar un dispositivo durante algunas semanas para ver cómo funciona. Si una marca no funciona, deberían probar con otra.

El cambio puede ser necesario, ya que no está claro si los consumidores obtendrán ayuda en la tienda para seleccionar un audífono sin un audiólogo. Algunas tiendas planean brindar asistencia. Walmart dijo que incluiría información de ayuda en su sitio web.

Nancy M. Williams, presidenta de Auditory Insight, una firma consultora de gestión de atención de la salud auditiva, dijo que revisó ocho audífonos de venta libre, desde $499 hasta $1,299.

Algunos parecen auriculares o son casi invisibles. Los que revisó en gran medida tienen conectividad Bluetooth limitada o nula, una función que permite a los usuarios personalizar los dispositivos, y solo alrededor de la mitad tienen baterías recargables.

Pero los ocho permiten al usuario ajustarlos según los resultados de su prueba de audición. Recomienda que las personas prueben al menos tres dispositivos de venta libre, para ver cuál les funciona mejor.

Barbara Kelley, directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Pérdida Auditiva, dijo que los consumidores deberían tomarse su tiempo para elegir. “Todo esto va a ser un poco confuso”, dijo. Pero agregó que las nuevas opciones harán que más personas obtengan ayuda con su audición. “Los beneficios superan los riesgos”, opinó.

