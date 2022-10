Votantes, más motivados para ir a las urnas tras prohibición del aborto, revela encuesta

Articles

Category: Health Published on Wednesday, 12 October 2022 13:28 Hits: 5

La mitad de los votantes dice que la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho constitucional al aborto los ha motivado más a acudir a las urnas en las elecciones de medio término que se celebrarán el próximo mes.

Y el entusiasmo es aún mayor entre los demócratas y los que viven en estados donde el aborto está prohibido, según una nueva encuesta de KFF (Kaiser Family Foundation).

El sondeo también mostró que la mayoría de los votantes, ya sean demócratas o republicanos, no cree que el aborto deba prohibirse en casos de violación o incesto, ni apoyan las leyes que establecen condenas para los proveedores de abortos y las mujeres que abortan.

Los resultados, recogidos a finales de septiembre en la encuesta periódica de KFF sobre la opinión pública en materia de atención sanitaria, revelan que incluso la mayoría de los votantes republicanos rechaza prohibir directamente casi todos los abortos, como han hecho estados rojos como Texas, Missouri y Kentucky.

Sin embargo, los estados con estas normas tan estrictas han autorizado hasta ahora los abortos para salvar la vida de la madre.

Dado que los demócratas controlan actualmente la Cámara de Representantes y el Senado por estrechos márgenes y que hay varias elecciones reñidas en curso, el control del Congreso podría depender más que nunca de la participación de los votantes.

Y aunque es menos probable que los votantes elijan a los candidatos en base a un solo tema, un asunto importante puede hacer que se inclinen a salir a votar.

La encuesta de KFF mostró que ninguno de los partidos tiene una notable “ventaja de motivación”, y más de la mitad de los votantes, tanto demócratas como republicanos, declararon sentirse más inclinados a votar en estas elecciones que en las anteriores.

Los votantes que se declararon independientes dijeron estar menos dispuestos a votar que en años anteriores.

La diferencia estuvo en los motivos. De los votantes que dijeron estar más entusiasmados a salir a votar, el tema principal para los demócratas fue el aborto, mientras que para los republicanos fue la economía y la inflación.

Los independientes se dividieron a partes iguales entre el aborto y la economía. Casi siete de cada diez demócratas dijeron que estaban inclinados a votar por la decisión de la Corte Suprema, en comparación con el 49% de los independientes y el 32% de los republicanos.

Entre las mujeres en edad reproductiva, el 44% indicó estar más motivada para votar este año: casi seis de cada 10 atribuyeron sus razones a la decisión de la Corte, y más de cinco de cada 10 a las leyes de aborto en sus estados.

De los votantes que viven en estados con prohibición total del aborto, el 51% dijo que esas leyes los motivaron a votar, lo que sugiere la posibilidad de una mayor participación de los votantes demócratas en varios estados republicanos.

La encuesta mostró que el 76% de todos los votantes animados por la decisión del tribunal de anular el caso Roe vs Wade planean votar por candidatos que apoyen el acceso al aborto.

Los resultados también mostraron un fuerte consenso: más de ocho de cada 10 votantes a nivel nacional se oponen a las leyes que prohíben el aborto en casos de violación o incesto, al igual que más de ocho de cada 10 votantes que viven en los estados con las prohibiciones más estrictas del aborto, así como más de ocho de cada 10 votantes que viven en estados que protegen el procedimiento.

Aunque el 70% de los votantes republicanos aprobó la decisión de la Corte, la mayoría de los republicanos también dijo que se opone a las leyes que prohíben el aborto en todos los casos o que hacen que sea un delito tener o realizar un aborto.

Siete de cada 10 votantes republicanos se oponen a prohibir el aborto en casos de violación o incesto. Alrededor del 64% de los republicanos rechaza las leyes que convierten en delito que las mujeres tengan un aborto, mientras que el 51% rechaza las leyes que convierten en delito que un médico lo realice.

Un tercio de los republicanos rechaza prohibir el aborto una vez que se detecta la actividad cardíaca del feto, normalmente unas seis semanas después del último ciclo menstrual de la mujer, el marcador que se ha convertido en la base de las prohibiciones del aborto de seis semanas en varios estados.

El sondeo de KFF también preguntó a los votantes sobre los cambios en Medicare en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación, una legislación histórica aprobada por el Congreso controlado por los demócratas en agosto.

Alrededor de un tercio o menos de los estadounidenses conoce las disposiciones sanitarias de la ley, que incluyen la ampliación de los subsidios financieros para quienes compren un seguro de salud en los mercados establecidos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), la limitación de los medicamentos recetados para los beneficiarios de Medicare que tienen que pagar de su propio bolsillo, la limitación de los costos de insulina y el permiso al gobierno federal para negociar el precio de algunos medicamentos recetados para los beneficiarios de Medicare.

La encuesta mostró que los estadounidenses mayores de 65 años, que son los que más provecho sacan como principales beneficiarios de Medicare, son más propensos a votar por los candidatos que apoyan los cambios de la ley para los costes de la atención sanitaria.

La encuesta online y telefónica se realizó del 15 al 26 de septiembre con una muestra de 1,534 adultos. El margen de error de muestreo es de más o menos 3 puntos porcentuales para la muestra completa, aunque entre los subgrupos el error de muestreo puede ser mayor.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Read more https://khn.org/news/article/votantes-mas-motivados-para-ir-a-las-urnas-tras-prohibicion-del-aborto-revela-encuesta/