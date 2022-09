Expertos cuestionan el rol de la morera blanca en la muerte de la esposa del congresista

Articles

SACRAMENTO, California. — Científicos, médicos y patólogos están cuestionando la conclusión del forense del condado de Sacramento de que la muerte de Lori McClintock estuvo relacionada con la morera blanca (white Mulberry), una planta que se ha utilizado como remedio herbal durante siglos, y que el botánico consultor del forense llamó “no tóxica” en una carta a su oficina.

McClintock, la esposa del representante estadounidense Tom McClintock (republicano de California), murió repentinamente en diciembre por deshidratación debido a una gastroenteritis, una inflamación del estómago y los intestinos, que fue causada por “efectos adversos de la ingestión de hojas de morera blanca”, según un informe del forense del condado de Sacramento. El forense dictaminó que la muerte fue un accidente.

Pero la forense del condado de Sacramento Kimberly Gin, no explicó —ni proporcionó registros que lo expliquen—, por qué determinó que la hoja de morera blanca condujo a la deshidratación que mató a McClintock a los 61 años, generando escepticismo entre una variedad de expertos.

Según el informe de la autopsia, se encontró una hoja de morera blanca “parcialmente intacta” en el estómago de Lori McClintock. Pero no hay otra referencia a su uso de estas hojas, suplementos, extractos, polvos, o cualquier otro método para ingerir la planta, en los documentos que la oficina forense ha publicado en relación con el caso.

“Haría falta literalmente enormes cestas de hojas de morera blanca para causar algún tipo de efecto adverso. E incluso entonces, no ves nada letal”, dijo Bill Gurley, científico principal del Centro Nacional de Investigación de Productos Naturales de la Universidad de Mississippi, que colabora con oficiales académicos, gubernamentales y de la industria para investigar y desarrollar productos naturales.

Gurley, experto en interacciones entre hierbas y medicamentos, calificó la hoja de morera blanca, que se utiliza para una variedad de dolencias, como diabetes, presión arterial alta y obesidad, “probablemente como una de las hojas más seguras del mundo” y dijo que “su historial de seguridad es insuperable”.

“Solo me estoy preguntando sobre cómo diablos podrían llegar a la conclusión de que esta señora falleció al ingerir, al menos hasta donde sabemos, solo una hoja de morera”, dijo.

La doctora Mary Hardy, fundadora de la clínica de medicina integral en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, quien investigó la seguridad de algunas medicinas y terapias alternativas para el Centro de Investigación de Suplementos Dietéticos en Botánica de la UCLA, ahora cerrado, dijo que la conclusión del forense es “no convincente”.

“La causa aproximada de la muerte no está respaldada” por los registros disponibles, dijo Hardy.

Gin, contactada a través de la vocera del condado de Sacramento, Kim Nava, rechazó repetidamente las solicitudes de entrevista de KHN y se ha negado a proporcionar información que explique cómo su oficina concluyó que un pedazo de hoja de morera blanca contribuyó a la muerte de McClintock.

Las hojas y el fruto del árbol de morera blanca, originario de China, se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional. Estudios académicos realizados en la última década han encontrado que el extracto de sus hojas puede reducir los niveles de azúcar en la sangre y ayudar a perder peso.

Las personas lo toman en forma de cápsulas o píldoras, como extracto o en polvo. También pueden comer las hojas tiernas crudas o prepararlas como un té de hierbas.

No está claro cómo McClintock ingirió la hoja de morera blanca —ya sea que la comió cruda o la bebió en forma de té—, y de dónde la obtuvo.

Tom McClintock, un republicano que representa a un distrito que abarca varios condados en el centro y el norte de California, encontró a su esposa inconciente en su casa de Elk Grove, el 15 de diciembre de 2021, según el informe del forense. McClintock no ha respondido a las repetidas solicitudes de comentarios.

En el funeral de su esposa en enero, Tom McClintock les dijo a los dolientes que estaba bien cuando habló con ella el día antes de su muerte. Pero según el informe del forense, el día antes de su muerte “tuvo quejas de malestar estomacal”.

McClintock también les dijo a los dolientes que “estaba haciendo una dieta cuidadosa” y que “acababa de empezar en un gimnasio”.

KHN obtuvo el informe del forense, fechado el 10 de marzo, además del informe de la autopsia y el certificado de defunción, en julio, e informó los hallazgos en agosto.

La oficina del forense examinó el cuerpo de McClintock para detectar gripe, otros virus respiratorios y covid-19. Ninguno fue detectado. También encargó pruebas de laboratorio independientes que mostraron que el cuerpo de McClintock tenía niveles elevados de nitrógeno ureico, sodio y creatinina, todos signos de deshidratación, según cinco patólogos entrevistados por KHN. Solo uno de ellos dijo que era plausible que la hoja de morera blanca pudiera haber contribuido a la deshidratación.

Todos los patólogos dijeron que los documentos del forense dados a conocer públicamente no brindaban una imagen completa de cómo murió McClintock, y que no incluían detalles clave como qué encontró la oficina del forense en su casa, y si McClintock podría haber estado tomando alguna medicación o suplementos.

“El indicio de que puede haber algo de deshidratación es cierto. Realmente no tienen mucho más”, dijo el doctor Gregory G. Davis, director de la división forense del Departamento de Patología de la Universidad de Alabama-Birmingham y jefe médico forense del condado de Jefferson, en Alabama.

“No sé si la hoja de morera necesariamente jugó algún papel en la muerte”, dijo Davis, y agregó, al igual que otros expertos, que no se considera tóxica.

“Mirando los resultados de su autopsia, pareciera ser que estaba razonablemente sana, y realmente no hubieras esperado que muriera en ese momento. Eso ya lo convirtió en un caso difícil porque no es obvio”.

El doctor James Gill, presidente del Comité de Patología Forense del Colegio de Patólogos Estadounidenses y jefe médico forense de Connecticut, agregó que alguien puede tardar días en morir de deshidratación. Una sola hoja, que no se había digerido por completo, un proceso que generalmente toma solo un par de horas, no “habría contribuido a la muerte”, dijo.

“Se tarda al menos una semana más o menos para que alguien muera por deshidratación por no beber”, dijo Gill. Según los registros disponibles, “hay algunas cosas que realmente no encajan”.

Gill dijo que habría dictaminado que la muerte de McClintock fue una muerte natural por causas desconocidas, lo que ocurre en aproximadamente el 5% de las muertes que investiga.

No se han informado muertes por la planta de morera blanca a los funcionarios de control de intoxicaciones en los últimos 10 años, según la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Intoxicaciones.

Desde 2002, se han informado a la FDA dos casos de personas que pueden haber enfermado por los suplementos de morera, según su base de datos que rastrea “eventos adversos”. Lindsay Haake, vocera de la FDA, se negó a decir si la agencia está investigando este caso porque no revela sus investigaciones.

Después de que KHN revelara la historia sobre la causa de la muerte de McClintock, la oficina del forense publicó un par de documentos adicionales, incluida una carta del 29 de diciembre de 2021 de Alison Colwell, curadora del Centro para la Diversidad de Plantas de la Universidad de California-Davis. El forense le había pedido a Colwell que identificara el fragmento de hoja de 1 1/8 pulgadas por 1 7/8 pulgadas encontrado en el estómago de McClintock durante la autopsia.

Colwell lo identificó como morera blanca y concluyó, en base a su flexibilidad y “algo de color verde”, que “probablemente se ingirió cuando estaba fresca”, dijo su carta.

Aunque los árboles de morera blanca son comunes en la región de Sacramento, señaló que, en diciembre, sus hojas son “duras, amarillentas y en su mayoría se han caído de los árboles”.

Colwell también declaró simplemente: “La morera blanca no es tóxica”.

“Comparé el espécimen con especies letalmente tóxicas que se sabe que están plantadas o son nativas en el área de Sacramento y no encontré coincidencias”, decía su carta. Colwell rechazó una solicitud de entrevista.

La industria de productos a base de hierbas, la industria de suplementos dietéticos y sus aliados se han irritado ante la posibilidad de que McClintock haya muerto después de ingerir suplementos que contenían hojas de morera blanca, y mucho menos una hoja de morera blanca en sí.

“Se ha usado como alimento, como medicina”, dijo Rick Kingston, profesor clínico de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Minnesota. También es cofundador de SafetyCall International, una empresa que ayuda a la industria de los suplementos y a otros clientes a registrar y rastrear eventos adversos relacionados con sus productos.

La Asociación Estadounidense de Productos Herbales, que representa a los cultivadores y fabricantes de hierbas, encargó a Kingston que revisara el caso de McClintock. “Veo muchos informes de autopsias”, dijo Kingston. “Tengo que admitir que éste fue bastante escaso en términos de datos de apoyo”.

Varios especialistas en plantas también cuestionan si la hoja encontrada en el estómago de McClintock era morera blanca.

Élan Sudberg, director ejecutivo de Alkemist Labs, con sede en California, que realiza pruebas de plantas botánicas para la industria de suplementos y otros clientes, dijo que la carta de Colwell carece de detalles de su evaluación de la hoja, lo que ayudaría a otros que lean el informe a identificarla definitivamente como morera blanca. Eso, o la hoja no era morera blanca, dijo.

Agregó que el forense debería publicar más información, reabrir el caso y realizar pruebas más rigurosas.

“Me encantaría ver un nuevo examen y entender por qué llegaron a la conclusión de que murió por una hoja básicamente inerte”, dijo Sudberg.

Esta historia fue producida por KHN, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

