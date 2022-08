El trabajo de base aumenta la tasa de vacunación en la comunidad de refugiados de Georgia

Articles

Naw Mu Chaw tenía preguntas sobre los posibles efectos secundarios de una vacuna contra covid-19.

Chaw es una refugiada que acaba de llegar a Estados Unidos desde Myanmar, y que recibe atención médica en un centro de salud comunitario cerca de su casa en Clarkston, Georgia, una ciudad de unos 14,000 habitantes. Su inglés es limitado, pero el centro cuenta con un intérprete para traducir la información sanitaria a su lengua materna, el birmano.

Sus dudas empezaron a disiparse cuando un trabajador de la salud le envió mensajes de texto sobre la vacuna escritos en birmano. Se vacunó y luego instó a otros refugiados a vacunarse también.

“Algunas personas tienen enfermedades subyacentes, como la diabetes, y si se contagian [del virus], pueden morir”, dijo. “Si tienen diabetes o presión arterial alta, deberían vacunarse antes que otras personas”.

Los funcionarios de salud pública y los grupos de reasentamiento en Estados Unidos han utilizado este tipo de estrategias comunitarias para animar a los refugiados recién llegados, y a otras personas vulnerables, a vacunarse contra covid. Y en lugares como Clarkston, los funcionarios de salud dicen que estas iniciativas de base están funcionando. La ciudad metropolitana de Atlanta —el centro de reasentamiento de refugiados en Georgia— tiene una tasa de vacunación más alta que la de su condado o el estado.

En general, covid ha afectado a los refugiados de forma desproporcionada.

Los recién reasentados pueden experimentar situaciones de vida o condiciones de trabajo que aumentan el riesgo de contraer el virus. Algunos refugiados llegan al país con condiciones médicas subyacentes que incrementan el riesgo de desarrollar una enfermedad grave, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Y en los hogares multigeneracionales, puede resultar difícil proteger a los miembros de la familia de más edad que conviven en viviendas reducidas.

Algunos refugiados se enfrentan a otros obstáculos importantes para la inmunización, como las barreras lingüísticas, la falta de transporte y los horarios de trabajo irregulares.

“Queremos asegurarnos de que estas pandemias no afecten de forma desproporcionada a las comunidades de color, a los inmigrantes, a los refugiados y a otras personas vulnerables”, señaló Kat Kelley, directora de servicios de migración y refugiados de Catholic Charities USA, con sede en Virginia. “Si hay comunidades históricamente desatendidas, van a seguir estándolo en cualquier tipo de crisis. Hay que crear una infraestructura sostenible que enfrente esas barreras”.

Para crear esa infraestructura, los CDC desarrollaron un conjunto de herramientas para los departamentos de salud locales y las organizaciones comunitarias que incluye mensajes sobre covid y las vacunas en más de 30 idiomas. También se estableció orientación para los profesionales de la salud pública, las agencias de reasentamiento y los empleadores sobre la recopilación de datos y las políticas de trabajo. Y los grupos de base han contratado a trabajadores comunitarios bilingües para aumentar las tasas de vacunación entre los refugiados.

A diferencia de las personas que se trasladan a Estados Unidos desde otros países por decisión propia, los refugiados que se dirigen a Estados Unidos no están obligados a vacunarse antes de viajar. Una vez en el país, todos los refugiados reciben un examen médico en los 90 días siguientes a su llegada. En ese momento, los proveedores hablan de las vacunas.

Entre los grupos que colaboran en la campaña de vacunación contra covid se encuentra el International Rescue Committee, una organización global sin fines de lucro que proporciona ayuda de emergencia a los refugiados y que ha reubicado a más de 28,000 personas en el área de Clarkston en los últimos 40 años.

Clarkston es conocida por su diversidad, con grandes poblaciones de refugiados de Myanmar, la República Democrática del Congo y Siria. Los trabajadores sanitarios de la comunidad y las organizaciones de base de la zona han sido cruciales a la hora de educar sobre la vacuna contra covid, y aseguran que sus esfuerzos han tenido mucho éxito.

Según los datos recopilados por el Centro de Investigación sobre Prevención de la Universidad Estatal de Georgia (GSU), el 70% de los residentes de Clarkston estaban totalmente vacunados en julio. En el condado de DeKalb, donde se encuentra Clarkston, esa cifra era del 62%. El porcentaje de Georgia, 57%, está entre los más bajos del país.

El centro estatal de Georgia comunicó que la tasa de vacunación de Clarkston se sitúa más de 20 puntos porcentuales por encima de la de otras áreas del condado de DeKalb con puntuaciones similares en el Índice de Vulnerabilidad Social, que evalúa a las comunidades en función de factores como el estado socioeconómico, la densidad de vivienda, la disponibilidad de transporte y hogares; y la raza, la etnia y el idioma. Los esfuerzos de alcance comunitario en Clarkston se traducen en tasas de vacunación más altas, según Mary Helen O’Connor, subdirectora del centro.

El Centro de Investigación sobre la Prevención de la GSU contrató a cinco trabajadores comunitarios de la salud, cada uno de los cuales habla con fluidez un idioma diferente, para que promovieran los beneficios de vacunarse contra covid. Kaeden Tun, de Myanmar, y Thomas Roger, de la República Democrática del Congo, son dos de los trabajadores que prestan servicio en la zona de Clarkston.

Roger dijo que la desinformación sobre la vacuna es un gran problema en las comunidades de habla suahili, especialmente entre los refugiados de la República Democrática del Congo. Antes de reasentarse en Clarkston, Roger vivió en un campamento en Tanzania, y contó que el presidente de esa nación, John Magufuli, que murió en marzo de 2021, negó la existencia de covid y que muchas personas estuvieron expuestas a esta desinformación en Facebook. Algunas personas vieron videos de YouTube en suahili en los que se relacionaba la vacuna con prácticas satánicas, explicó Roger.

No le sorprendió que algunas personas en Clarkston no le dejaran entrar en sus casas. Al principio, la gente lo veía como un extraño. Sus amigos lo asociaban con la vacuna y se preguntaban por qué le pagaban por promoverla. Desarrolló estrategias que funcionaban mejor para las personas a las que intentaba llegar. Para demostrar que las vacunas son seguras, utilizó su teléfono para grabar a conocidos miembros de la comunidad mientras se vacunaban.

Tun, que envió un mensaje de texto a Chaw con información sobre la vacuna, se dio cuenta de que era capaz de penetrar en comunidades de difícil acceso cuando una familia de refugiados rohingya —un pueblo que históricamente ha sido víctima de represión— asistió recientemente a una feria de salud y se vacunó.

“Lo que más me ha sorprendido es lo receptivos que han sido todos con nuestro trabajo”, expresó Tun. “Porque no puedo ni imaginar, con todo lo que se ha dicho sobre covid desde que empezó, lo confuso que puede ser para la comunidad, especialmente con la barrera del idioma”.

