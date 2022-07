Qué significa el caso de Nueva York para el fin de la polio

Articles

Category: Health Published on Friday, 29 July 2022 18:45 Hits: 3

Ningún estudioso de la poliomielitis sabía más que Albert Sabin, el científico de la Universidad de Cincinnati polaco-estadounidense cuya vacuna contra la paralizante enfermedad se ha estado utilizando en todo el mundo desde 1959.

La vacuna oral de Sabin proporciona inmunidad de por vida. Tiene un inconveniente, que Sabin, quien murió en 1993, se negó ferozmente a reconocer: en casos raros, el virus de la poliomielitis vivo debilitado en la vacuna puede mutar, recuperar la virulencia y causar polio.

Esas raras mutaciones —una de las cuales parece haber paralizado a un joven del condado de Rockland, en Nueva York, miembro de la comunidad jasídica judía que se resiste a la vacunación, según el informe oficial— han ocupado un lugar central en la campaña mundial para erradicar la poliomielitis, el mayor esfuerzo internacional de salud pública en la historia.

Cuando en 1988 comenzó la campaña dirigida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), su objetivo era librar al mundo de la poliomielitis para el año 2000.

Para 2015, la polio se había erradicado casi por completo en todas partes excepto en Pakistán y Afganistán. Pero para 2020 se habían reportado casos en 34 países, principalmente del África subsahariana y Asia.

Aunque las cifras han disminuido en los últimos 18 meses, han surgido algunos casos en Ucrania e Israel; En junio, se detectó el virus de la poliomielitis en las aguas residuales de Londres, y ahora el caso al norte de la ciudad de Nueva York, el primer en los Estados Unidos desde 1993.

Pero la naturaleza de la amenaza de la polio ha cambiado. La poliomielitis “natural” o “salvaje” ahora circula solo en unas pocas áreas devastadas por la guerra en Pakistán y Afganistán, donde hombres armados han matado a decenas de oficiales que vacunaban a los locales contra la poliomielitis.

Casi todos los demás casos del mundo, paradójicamente, se derivan de mutaciones del virus debilitado que es parte de la vacuna. Sabin diseñó el virus de la vacuna para infectar los intestinos de las personas sin enfermarlas, pero en casos raros, este virus muta en el intestino.

En estos casos, entra como un cordero pero sale como un león, capaz de paralizar a las personas desprotegidas que ingieren el virus como resultado de una higiene pobre, después del contacto con cosas como pañales o toallas de baño que contienen restos de heces de una persona infectada.

El virus de la poliomielitis tiene tres tipos. El tipo 2, la versión que causa casi todos los casos de polio asociados con la vacuna, paraliza a solo 1 de cada 1,000 personas a las que infecta. Es posible que otros no se enfermen en absoluto o tengan síntomas virales típicos, como secreción nasal o diarrea.

Los funcionarios del condado de Rockland dicen que su caso de polio puede haberse infectado en los Estados Unidos, pero el virus debe haberse originado en un país, generalmente de Asia o África, donde todavía se administra la vacuna oral. En los Estados Unidos, desde el año 2000, los médicos han administrado una vacuna diferente, desarrollada por el doctor Jonas Salk en 1955, que contiene poliovirus muertos o inactivados.

Dado que una infección de polio rara vez provoca parálisis, el caso del condado de Rockland sugiere que otras personas en la comunidad pueden estar portando el virus. Cuántos exactamente se está investigando, dijo Beth Cefalu, vocera del departamento de salud del condado.

Si el paciente adquirió el virus en los Estados Unidos, “sugeriría que podría haber una transmisión sustancial al menos en esa área”, dijo el doctor Walter Orenstein, profesor de la Universidad de Emory que dirigió el programa de vacunación nacional de 1988 a 2004. Eso pone presión sobre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para encontrar la mejor manera de detener estas cadenas de infección, agregó.

Hasta el viernes 29 de julio, funcionarios de salud del condado habían establecido clínicas de vacunas inactivadas contra la polio, y enviado 3,000 cartas a los padres de niños en el condado cuyas vacunas de rutina, incluida la de la poliomielitis, no estaban al día.

Sin embargo, aunque la vacuna de Salk previene la parálisis y es muy eficaz para proteger a una comunidad de la infección, en situaciones en las que la poliomielitis circula ampliamente, una persona inmunizada con esta vacuna aún podría portar gérmenes de la polio en sus intestinos y propagarlos a otras personas.

Dependiendo de la cantidad de personas infectadas en la comunidad, los CDC podrían considerar utilizar un producto de vacuna vivo más nuevo, conocido como la nueva vacuna oral contra la poliomielitis 2, o nOPV2, que tiene menos probabilidades de mutar a una forma virulenta, explicó Orenstein.

Sin embargo, la nueva vacuna oral no tiene licencia en los Estados Unidos y requeriría un movimiento burocrático considerable para ser aprobada bajo una autorización de emergencia, dijo Orenstein.

Para complicar aún más las cosas, los brotes de poliomielitis derivados del virus de la vacuna aumentaron, principalmente en el África subsahariana, después de que los líderes mundiales de salud declararan que el poliovirus tipo 2 había sido erradicado de la naturaleza y eliminaran ese tipo de virus de la vacuna.

Desafortunadamente, las formas mutantes de tipo 2 que se originaron en la vacuna continuaron circulando y los brotes se multiplicaron, dijo Orenstein. Aunque se han administrado casi 500 millones de dosis de la nueva vacuna, según la doctora Ananda Bandyopadhyay, líder del programa de polio en la Fundación Bill y Melinda Gates, algunas áreas con virus mutantes en circulación aún no han comenzado a usar la nueva vacuna.

Las posibilidades de un brote importante relacionado con el caso del condado de Rockland parecen escasas. El virus solo puede propagarse ampliamente donde hay una baja cobertura de inmunización y una vigilancia deficiente de los casos de polio, dijo el doctor David Heymann, profesor de epidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, y ex director de los esfuerzos globales de erradicación de la polio.

El condado de Rockland tiene una amplia experiencia en la lucha contra los brotes que se pueden prevenir con vacunas. En 2018 y 2019, luchó contra una epidemia de sarampión entre la comunidad de rabinos jasídicos antivacunas que resultó en 312 casos.

“Nuestra gente derrotó al sarampión y estoy seguro de que también eliminaremos el nuevo problema de salud”, dijo Ed Daly, comisionado del condado, en una conferencia de prensa el jueves 28.

Los científicos creen que la poliomielitis se puede erradicar de todo el mundo para 2026, dijo Bandyopadhyay, a un costo de $4,800 millones. Gran parte de esa suma aún debe recaudarse de países donantes y organizaciones benéficas.

Y agregó que el caso de poliomielitis en los Estados Unidos ofrece un recordatorio “de que la poliomielitis está potencialmente a un viaje en avión mientras el virus todavía exista en algún rincón del mundo”.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Read more https://khn.org/news/article/que-significa-el-caso-de-nueva-york-para-el-fin-de-la-polio/