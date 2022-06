Como se esperaba, conservadores de la Corte Suprema terminan con el derecho al aborto

Articles

El 24 de junio, la Corte Suprema anuló formalmente su histórica decisión Roe vs. Wade de 49 años de antigüedad, y así puso fin a medio siglo de derecho al aborto garantizados constitucionalmente en los Estados Unidos.

La decisión 6-3 en el caso, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, se conoció públicamente en mayo por una filtración sin precedentes de un borrador inicial de la opinión de la mayoría, escrito por el juez Samuel Alito.

Pero a pesar de que la versión oficial final fue un poco menos estridente que el documento filtrado, el impacto es el mismo. El derecho al aborto ha sido eliminado como si nunca hubiera existido.

Ahora, la decisión de permitir el procedimiento médico recaerá en los gobiernos estatales individuales, y solo 16, junto al Distrito de Columbia, han aprobado leyes para preservar la opción, mientras que otros dos tienen protecciones constitucionales estatales que han sido citadas por los tribunales estatales como protecciones para el aborto.

La opinión de la mayoría, cuyos firmantes incluyeron al juez Clarence Thomas y a los tres jueces designados por el presidente Donald Trump –Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett– dijo en términos inequívocos que Roe de 1973 y un caso de 1992 que reafirmó ese derecho , Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, tuvieron fallos erróneos.

“La Constitución no hace referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, escribió Alito. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, un opositor al aborto que había informado cuando se discutió el caso en diciembre que estaba a favor de mantener la ley de Mississippi en el centro del caso, estuvo de acuerdo con el fallo, pero presentó su propia opinión concurrente en la que dijo que no habría ido tan lejos.

“Hubiera tomado un camino más mesurado”, escribió. “La opinión de la Corte es reflexiva y exhaustiva, pero esas virtudes no pueden compensar el hecho de que su fallo dramático y consecuente es innecesario para decidir el caso que tenemos ante nosotros”.

Por otro lado, los tres liberales restantes en la corte, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Stephen Breyer, quien se jubila al final de este período, no se anduvieron con rodeos.“…un resultado de la decisión de hoy es claro: la reducción de los derechos de las mujeres y de su condición de ciudadanas libres e iguales”, escribió Breyer, en una disidencia firmada por los tres liberales.

“Ayer, la Constitución garantizaba que una mujer que se enfrenta a un embarazo no planificado podría (dentro de límites razonables) tomar su propia decisión sobre tener un hijo, con todas las consecuencias transformadoras de vida que ese acto implica… Pero ya no. A partir de hoy, sostiene este tribunal, un Estado siempre puede obligar a una mujer a dar a luz, prohibiendo incluso los abortos más tempranos”.

Es difícil exagerar el impacto de la acción de la corte. Si bien la Corte Suprema en el pasado revocó decisiones de larga data, sobre todo en casos relacionados con relaciones raciales, la corte nunca otorgó un derecho y luego lo borró.

En este caso el impacto también es inmediato. Trece estados tienen las llamadas “leyes de activación” que prohíben el aborto, que entrarán en vigencia tras la anulación de Roe. Otros estados tienen prohibiciones de aborto anteriores a Roe que podrían volver a activarse, y algunos tienen restricciones posteriores a Roe que están bloqueadas por los tribunales pero que también podrían entrar en vigencia.

En total, según el Instituto Guttmacher, que monitorea las políticas de salud reproductiva, es probable que 26 estados prohíban o restrinjan severamente el aborto ahora que está permitido formalmente.

La reacción de quienes apoyan el derecho al aborto fue rápida, aunque es poco lo que pueden hacer de inmediato para detener la ola de prohibiciones o restricciones. El Congreso, aunque tiene una mayoría de miembros que apoyan el derecho al aborto en al menos algunas circunstancias, carece de los votos en el Senado para superar una legislación obstruccionista.

El presidente Joe Biden, en una breve presentación poco después que se anunciara la decisión, dijo que estaba en total desacuerdo con el fallo. “Es un día triste para la corte y para el país”, dijo. “La salud y la vida de las mujeres en esta nación ahora están en riesgo”.

Aunque sus opciones son limitadas, Biden dijo que actuaría para garantizar que las mujeres en los estados que prohíben el aborto puedan cruzar las fronteras estatales para obtener atención, y que la píldora abortiva aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la mifepristona, siga estando disponible.

El fiscal general Merrick Garland amplió eso en un comunicado. “Los estados no pueden prohibir la mifepristona en base a su desacuerdo con el juicio experto de la FDA sobre su seguridad y eficacia”, advirtió.

Pero al final del día, el único organismo que puede restablecer el derecho al aborto en todo el país es el Congreso. “Este otoño, Roe está en la boleta electoral”, dijo Biden.

Y aquellos en ambos lados del debate ya se están preparando. “Todas las personas que se postulan para cualquier cosa tendrán esta decisión en sus manos”, prometió Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood.

“El resultado de hoy aumenta lo que está en juego en las elecciones de medio término”, dijo Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo antiaborto Susan B. Anthony Pro-Life America. “Los votantes debatirán y decidirán este tema y merecen saber cuál es la posición de cada candidato en Estados Unidos, incluidos aquellos que siguen la línea del Partido Demócrata de aborto a demanda sin límites”.

