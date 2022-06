Grupos de base lideran el camino para cerrar la brecha de mortalidad infantil en Colorado

Articles

AURORA, Colorado. — Mientras Britney Taylor recorría Mama Bird Maternity Wellness Spa durante su inauguración esta primavera, pensó en el nacimiento de su primer hijo: una experiencia confusa y solitaria que resultó en una cesárea no planificada y un largo período de depresión posparto.

Pero aquí, en esta ciudad vecina a Denver, familias locales y sonrientes doulas (personas que ofrecen apoyo emocional durante el embarazo y el parto, pero no atención médica) deambulaban por un espacio luminoso y con música alegre, en donde principalmente mujeres de color pueden recibir masajes, reunirse con profesionales y grupos de apoyo, y asistir a clases sobre lactancia materna, parto y cuidado infantil.

“Esto es perfecto”, dijo Taylor. Su próximo parto, dijo, “será completamente diferente”.

A unas 12 millas de distancia, en el noreste de Denver, personal del Families Forward Resource Center estaba preparando una sala en donde las familias a las que se les puede dificultar ir al médico podrán reunirse fácilmente con el personal clínico para obtener respuestas a sus preguntas médicas.

También se preparaban para contratar a una entrenadora de doulas, para ayudar a aumentar el número local de trabajadoras de color de apoyo al parto.

Un objetivo central de ambas organizaciones es reducir una disparidad de salud significativa en Colorado: los bebés negros no hispanos, hispanos y nativos americanos/nativos de Alaska mueren a tasas más altas que los bebés blancos no hispanos y los asiáticos/de las islas del Pacífico.

“Separadas por raza/origen étnico, nuestras disparidades son persistentes y bastante marcadas”, dijo la doctora Sunah Susan Hwang, neonatóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado.

Según varios indicadores, incluido el de la mortalidad infantil, Colorado se considera uno de los estados más saludables. Por cada 1,000 nacidos vivos, menos de cinco bebés mueren antes de cumplir el año, lo que coloca a Colorado entre cerca de 15 estados que han alcanzado un umbral muy por delante de la meta nacional para 2030.

Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 2003 a 2019, el rango más grande para el cual hay datos comparables disponibles, muestran que la brecha entre las tasas de mortalidad infantil de negros no hispanos y blancos no hispanos se ha reducido más rápidamente en Colorado que a nivel nacional. Esta brecha comenzó siendo más grande que la nacional, pero ahora es más estrecha.

Pero de acuerdo con los datos del Departamento de Salud del estado, solo los bebés asiáticos/de las Islas del Pacífico y los blancos no hispanos han alcanzado la meta de 2030. Y a pesar de una caída dramática en la mortalidad entre los bebés negros no hispanos en los últimos 20 años, su tasa de mortalidad, de aproximadamente 10 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2020, sigue siendo mucho más alta que el promedio estatal.

Mientras tanto, los bebés hispanos siguen muriendo aproximadamente al mismo ritmo que hace 20 años, con más de seis muertes por cada 1,000 nacidos vivos. (Los datos de los bebés nativos americanos/nativos de Alaska no estaban disponibles de forma consistente porque los números eran demasiado pequeños para producir tasas significativas).

Si los bebés negros no hispanos e hispanos tuvieran la misma tasa de mortalidad infantil que los bebés blancos no hispanos en el estado, solo entre 2018 y 2020 se habrían salvado a unos 200 bebés, según un análisis de datos de KHN.

Una de las principales razones por las que mueren los bebés es que nacen demasiado temprano. Según datos de March of Dimes, Colorado estaba entre los 22 estados en donde la disparidad de nacimientos prematuros entre el grupo demográfico con mejor desempeño y el resto de la población ha empeorado en los últimos cinco años. El Departamento de salud del estado tiene claro un factor importante: el racismo.

“Sabemos que el racismo y el racismo estructural es una de las causas fundamentales que pueden estar contribuyendo a ese estrés crónico en la vida de las personas que puede contribuir a la prematuridad, que luego puede llevar a la mortalidad infantil”, dijo Mandy Bakulski, gerenta de la sección de bienestar materno infantil del Departamento de Salud estatal.

La mortalidad infantil es solo una de las medidas de salud que afectan de manera desproporcionada a los negros no hispanos, hispanos y nativos americanos/nativos de Alaska de Colorado: en comparación con otros habitantes del estado, es más probable que mueran de enfermedad renal, diabetes, covid-19, accidentes de auto y otras enfermedades, según el departamento.

Bakulski dijo que, en los últimos años, los funcionarios de salud estatales han “dado vuelta” su enfoque en reacción a los comentarios de la comunidad sobre las brechas de mortalidad infantil del estado y un proyecto multiestatal que estudió una amplia gama de posibles intervenciones. El equipo de Bakulski dijo que la combinación los llevó a concluir que “poner dinero en los bolsillos de las personas era una forma que podría mejorar los resultados de salud”.

Por lo tanto, el departamento ha estado impulsando el beneficio de los créditos fiscales por hijos que permiten a las familias conservar una mayor parte de sus ingresos, y se está preparando para promover una ley que, a partir de 2024, otorgará a muchos padres de Colorado tres meses de licencia parcialmente paga para cuidar de un nuevo niño.

Según March of Dimes, que realiza un seguimiento de los esfuerzos estatales para reducir la mortalidad infantil y los nacimientos prematuros, Colorado ha logrado cuatro de las seis medidas de política pensadas para mejorar la salud materno infantil, que están estrechamente entrelazadas. Lo más importante, amplió Medicaid en 2013, lo que, dicen los investigadores, ayuda a reducir la mortalidad infantil, aunque no está claro si ha ayudado a reducir las brechas raciales.

“Le damos a Colorado una ‘B’. Eso es mucho mejor que muchos estados, ciertamente mejor que los estados que rodean a Colorado”, dijo Edward Bray, director senior de asuntos estatales de March of Dimes. Pero hay un “margen de mejora”.

Un cambio inminente que la organización espera ayudará: Colorado está en proceso de extender temporalmente la elegibilidad para Medicaid, de modo que más mujeres de bajos ingresos tengan cobertura durante un año después de dar a luz, en lugar de los típicos dos meses.

Ese cambio es parte de un conjunto de leyes aprobadas el año pasado que, entre otras cosas, elevó el maltrato médico durante el período perinatal a un problema de derechos civiles que debe informarse a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado.

Sin embargo, defensores, investigadores y profesionales que trabajan con familias de color dicen que el estado puede y debe hacer más. Primero, dicen, crear una fuerza laboral de proveedores de atención culturalmente competentes, incluidas las doulas.

“La investigación ha demostrado que las doulas ayudan con mejores resultados en general para los partos, reducen los nacimientos prematuros y reducen la mortalidad y morbilidad tanto materna como infantil”, dijo Bray, cuya organización identificó el acceso a las doulas como una de las principales deficiencias de las políticas de Colorado.

Sin embargo, Anu Manchikanti Gómez, investigadora de equidad en salud de la Universidad de California-Berkeley que estudia intervenciones, incluida la atención de doulas, diseñada para mejorar los resultados del nacimiento, dijo que otras opciones también podrían ser fundamentales. Dijo que si bien una doula juega un papel importante como persona de apoyo, navegadora y defensora, es “una solución superficial. Realmente no está abordando la raíz del problema”.

Gómez está interesada en intervenciones concretas como transferencias de efectivo sin ataduras a familias que esperan un bebé. En Canadá, los investigadores descubrieron que cuando las mujeres indígenas que estaban embarazadas y eran pobres recibían un beneficio en efectivo de alrededor de $60 al mes, esto ayudaba a las familias a satisfacer sus necesidades y reducir el estrés, y era menos probable que los bebés nacieran antes de tiempo o bajos de peso.

Gómez participa en un estudio piloto en San Francisco, Abundant Birth Project, que otorga un suplemento mensual en efectivo de aproximadamente $1,000 a mujeres embarazadas negras o de las Islas del Pacífico. El objetivo es aliviar las formas de estrés que pueden provocar un parto prematuro.

Mientras tanto, los grupos de base se están ocupando de las brechas en las políticas, y actúan solucionando problemas en sus comunidades mientras esperan que los formuladores de políticas se pongan al día.

Por ejemplo, Birdie, propietaria de Mama Bird Maternity Wellness Spa, está trabajando con Colorado Access, uno de los proveedores de Medicaid del estado, para ver si pueden lograr que se reembolse a las doulas por trabajar con familias de bajos ingresos, una de las principales brechas en Colorado, identificada por March of Dimes. En Aurora, donde se encuentra el centro de maternidad, menos de la mitad de los residentes son blancos no hispanos.

“Estamos sirviendo a mujeres de color”, dijo Birdie, que solo usa un nombre. “Nuestra medida del éxito es mamá feliz, bebé feliz”.

Cerca de allí, el Families Forward Resource Center ha recibido fondos federales para apoyar a las mujeres propensas a embarazos de alto riesgo y para capacitar a profesionales que pueden ayudar con el parto, la lactancia y la atención posparto.

Está dirigido por personas que saben de primera mano lo que es experimentar prejuicios en la atención médica, como Joy Senyah, cuyo hijo nació antes de tiempo y murió a menos de dos días de nacer. Sus médicos ignoraron su abundante sangrado antes del nacimiento y, después de una cesárea de emergencia, descubrieron que el bebé había estado desprendido de la placenta por horas.

“Cada vez que preguntaba, era desestimada: ‘Señora, está bien’”, dijo Senyah, quien estuvo sola durante el parto y cubierta por Medicaid. “Cuando miro en retrospectiva la situación, por supuesto, digo: ‘Sí, deberías haberlo sabido. Deberías haberte quejado a los gritos’”.

Ahora es la especialista en divulgación del centro de recursos y trabaja con sus colegas para lograr el objetivo de que los bebés de color tengan las mismas posibilidades de sobrevivir su primer año que los demás bebés.

Una gran parte de eso es descubrir cómo apoyar a las familias y brindarles acceso a consejeros de lactancia, trabajadores de parto y profesionales médicos que entiendan a sus clientes y estén listos para ayudar a armar un escándalo de ser necesario.

