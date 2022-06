¿Recibes, pagas o brindas cuidado a largo plazo?

Articles

A medida que los estadounidenses viven más tiempo, se vuelve cada más difícil y costoso garantizar que las personas mayores, en sus hogares o en centros de atención, reciban la ayuda médica y personal que necesitan, incluyendo asistencia con actividades como levantarse, bañarse y tomar medicamentos. Asimismo, personas mayores con demencia u otros problemas cognitivos también necesitan ayuda.

¿Usted recibe apoyo en su vida diaria de familiares, amigos, o enfermeras o asistentes pagos? ¿O ayuda proporcionando, o pagando, por el cuidado de otra persona?

A los reporteros de The Times y Kaiser Health News que escriben sobre la carga para las familias y los individuos que lidian con los costos de la atención a largo plazo les gustaría conocer sus experiencias.

Por favor llene el formulario siguiente y un reportero puede contactarlo para hacer un seguimiento. No publicaremos nada de lo que envió sin contactarlo primero.

