Nueva meta de las escuelas de medicina: médicos que no discriminen a pacientes obesos

Cuando Melissa Boughton se quejó con su gineco-obstetra de un dolor pélvico, la doctora respondió preguntándole sobre su dieta y sus hábitos de ejercicio.

En ese momento, Boughton pensó que la pregunta parecía irrelevante, considerando el tipo de dolor que sentía. Pero no era inusual viniendo de esta médica. “Cada vez que iba, hablaba sobre dieta y ejercicio”, dijo Boughton, que tiene 34 años y vive en Durham, Carolina del Norte.

En esta ocasión, hace tres años, la médica le dijo a Boughton que perder peso probablemente resolvería su dolor pélvico. Mencionó la dieta y el ejercicio al menos dos veces más durante la cita. Y dijo que ordenaría un ultrasonido para tranquilizarla.

El ultrasonido reveló la fuente de su dolor: un tumor de 7 centímetros lleno de líquido en su ovario izquierdo.

“Odio a esa doctora por la forma en que me trató, como si mi dolor no fuera gran cosa”, dijo Boughton. “Pareció decidir sobre mí basándose en una mirada muy superficial”.

La investigación ha demostrado durante mucho tiempo que es menos probable que los médicos respeten a los pacientes con sobrepeso u obesos, incluso cuando casi las tres cuartas partes de los adultos en los Estados Unidos ahora pertenecen a una de esas categorías.

La obesidad, cuando el índice de masa corporal (IMC) es de 30 o más, es generalizada en el sur y el medio oeste, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El estado con la tasa más alta es Mississippi, donde 4 de cada 10 adultos califican como obesos.

La obesidad es una afección común y tratable vinculada a una larga lista de riesgos para la salud, que incluyen diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. A pesar de la prevalencia de la obesidad, conlleva un estigma único.

Los médicos a menudo abordan la práctica de la medicina con un sesgo anti-grasa y no les resulta fácil comunicarse con los pacientes cuyo peso excede lo que se considera el rango normal. Algunos expertos en obesidad culpan a la falta de enfoque sobre el tema en las escuelas de medicina. Otros culpan a la falta de empatía.

Para contrarrestar ambas, la Association of American Medical Colleges planea implementar en junio nuevos estándares de diversidad, equidad e inclusión destinados a enseñar a los médicos, entre otras cosas, sobre el trato respetuoso de las personas diagnosticadas con sobrepeso u obesidad.

Eso no les sucede a muchos pacientes, dijo el doctor Scott Butsch, director de medicina de la obesidad en el Instituto Bariátrico y Metabólico de la Clínica Cleveland. “Es casi como una mala práctica… Los estereotipos y las percepciones erróneas en torno a esta enfermedad simplemente se filtran en la práctica clínica”.

El problema, argumentó Butsch, es que se presta muy poca atención a la obesidad en la facultad. Cuando entrenó y enseñó en la Escuela de Medicina de Harvard durante varios años, dijo Butsch, los estudiantes no recibieron más de nueve horas de educación sobre obesidad, repartidas en tres días en cuatro años.

En 2013, la American Medical Association votó a favor de reconocer la obesidad como una enfermedad. Pero, dijo Butsch, los médicos a menudo lo abordan con un enfoque único para todos. “Coma menos, muévase más” no funciona para todos, dijo.

“Hay muchas formas diferentes de obesidad, pero las estamos tratando como si estuviéramos dando la misma quimioterapia a todos los tipos de cáncer”, dijo Butsch.

Todas menos cuatro de las 128 escuelas de medicina informaron que cubrieron contenido relacionado con la obesidad y la medicina bariátrica en el año académico 2020-21, según datos proporcionados a KHN por Association of American Medical Colleges, que no representa a las escuelas osteopáticas.

Aún así, la investigación sugiere que muchos médicos, en todo el mundo, no han sido lo suficientemente capacitados para abordar los problemas de peso. Una encuesta completada por líderes de 40 escuelas de medicina del EE.UU encontró que solo el 10 % sentía que sus estudiantes estaban “muy preparados” para manejar pacientes con obesidad. Expandir la educación en esta área no es una prioridad, escribieron en un artículo de 2020 sobre la encuesta.

Butsch quiere que el Congreso apruebe una resolución que insista en que las escuelas de medicina incorporen capacitación sustantiva sobre nutrición, dieta y obesidad.

El doctor David Cole, presidente de la Universidad Médica de Carolina del Sur, dijo que muchos temas deberían cubrirse de manera más completa en la escuela de medicina. “Hay un tomo enorme, es así de grande”, dijo Cole, levantando la mano alto. “El tema es: cosas que nunca aprendí en la escuela de medicina”.

La Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses está tratando de abordar el problema de dos maneras.

En primer lugar, desarrolló un examen de preparación profesional para los aspirantes a estudiantes de la escuela de medicina, llamado PREview, diseñado para evaluar la competencia cultural, las habilidades sociales y para escuchar de los solicitantes, así como su capacidad para analizar las situaciones que pueden encontrar en la escuela de medicina y en entornos clínicos.

“Las llamamos habilidades blandas, pero en realidad son las más difíciles de aprender”, dijo Lisa Howley, psicóloga educativa y directora senior de iniciativas estratégicas de la asociación. Más de una docena de escuelas ahora recomiendan o exigen que los solicitantes presenten sus puntajes del examen PREview junto con los del examen de admisión.

En segundo lugar, en junio, la asociación implementará nuevos estándares de competencia para estudiantes de medicina, residentes y médicos existentes relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión. Esos estándares abordarán el racismo, los prejuicios implícitos y la igualdad de género, y tendrán como objetivo enseñar a los médicos cómo hablar con las personas que tienen sobrepeso.

Después de que se descubrió la fuente del dolor pélvico de Melissa Boughton, la misma médica actuó como si el tumor no fuera “un gran problema”.

Boughton buscó una segunda opinión de un médico que promocionaba su práctica como un consultorio “Saludable para todos los tamaños”. Ese médico la refirió a un oncólogo quirúrgico, quien extirpó el tumor, su ovario izquierdo y parte de una trompa de Falopio. El tumor era grande, pero no era canceroso. Y aunque la cirugía para extirparlo se consideró exitosa, desde entonces Boughton ha tenido problemas para concebir y se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad.

“Es una montaña rusa emocional”, dijo. “Me siento muy joven a los 34 años para estar pasando por esto”.

Boughton, quien se describe a sí misma como alguien que “no encaja en la caja del IMC”, dijo que la experiencia le enseñó a elegir a sus médicos de manera diferente. Si el médico pregunta si hace dieta y ejercicio, simplemente “empiezo a buscar otro”.

