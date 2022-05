¿Por qué más adultos mayores no reciben los refuerzos contra covid?

Articles

Incluso cuando los principales funcionarios de salud de los Estados Unidos dicen que es hora de aprender a vivir con el coronavirus, un coro de destacados investigadores aseguran que mensajes confusos sobre los refuerzos de las vacunas han puesto en grave riesgo a millones de personas mayores.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente 1 de cada 3 estadounidenses mayores de 65 años que completaron su ronda inicial de vacunación aún no han recibido la primera vacuna de refuerzo. Estos números han consternado a los investigadores, quienes enfatizan que este grupo sigue teniendo el mayor riesgo de enfermedad grave y muerte por covid-19.

Las personas mayores de 65 años representan aproximadamente el 75% de las muertes por covid en el país. Y persiste cierto riesgo, incluso para las que completaron la serie inicial de dos dosis de la vacuna de Moderna o de Pfizer, o recibieron una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson.

Entre los adultos mayores que murieron de covid en enero, el 31% había completado una primera ronda de vacunación pero no había recibido los refuerzos, según un análisis de KFF de los datos de los CDC.

El hecho de no administrar más refuerzos a este grupo ha resultado en la pérdida de decenas de miles de vidas, expresó el doctor Eric Topol, fundador y director del Scripps Research Translational Institute. “El programa de refuerzo ha fallado desde el primer día”, dijo Topol. “Este es uno de los temas más importantes para la pandemia estadounidense y se ha manejado mal”.

“Si los CDC dijeran: ‘Esto podría salvarle la vida'”, agregó, “eso ayudaría mucho”.

Aunque el ciclo inicial de vacunación de una o dos dosis es efectivo para prevenir la hospitalización y la muerte, la inmunidad se desvanece con el tiempo. Los refuerzos, que renuevan esa protección, son especialmente importantes para las personas mayores ahora que los casos de covid están aumentando de nuevo, proliferan más subvariantes transmisibles de ómicron y los estadounidenses se están quitando las máscaras, dijo Topol.

Para algunas personas mayores, priorizadas durante la vacunación inicial en enero de 2021, ya ha pasado más de un año desde su última vacuna. Agregando a la confusión: los CDC definen “totalmente vacunados” como personas que han completado un curso inicial de una o dos dosis, aunque el primer refuerzo se considera crucial para extender la inmunidad contra covid.

Numerosos estudios han confirmado que la primera inyección de refuerzo es un arma crítica contra covid. Un estudio de veteranos mayores publicado en abril encontró que aquellos que recibieron una tercera dosis de una vacuna de ARNm tenían hasta un 79% menos de probabilidades de morir a causa de covid que aquellos que habían recibido solo dos dosis.

Una pregunta central para los científicos que defienden los refuerzos es por qué las tasas se han estancado entre las personas de 65 años y más. Las encuestas han revelado que la política y la información erróneas desempeñan un papel en la vacilación que la población general tiene sobre las vacunas, pero ese no fue el caso entre las personas mayores, que tienen la tasa de vacunación inicial más alta de cualquier grupo de edad. Más del 90% de los estadounidenses mayores habían completado un curso inicial de una o dos dosis al 8 de mayo.

Pero solo el 69 % de estos estadounidenses mayores vacunados han recibido su primera dosis de refuerzo.

En general, menos de la mitad de los estadounidenses elegibles de todas las edades han recibido un refuerzo.

La discrepancia para las personas mayores probablemente se deba a cambios en la forma en que el gobierno federal distribuyó las vacunas, dijo David Grabowski, profesor de política de atención médica en la Escuela de Medicina de Harvard.

Aunque la administración Biden coordinó la entrega de vacunas a hogares de adultos mayores, estadios de fútbol y otros lugares específicos a principios del año pasado, el gobierno federal ha desempeñado un papel mucho menos central en la entrega de refuerzos, remarcó Grabowski.

Hoy en día, los hogares de adultos mayores son en gran parte responsables de ofrecer los refuerzos a sus residentes, y dependen de las farmacias que tradicionalmente contratan para administrar las vacunas contra la gripe, dijo Grabowski. Y fuera de los hogares, las personas generalmente deben encontrar sus propios refuerzos, ya sea a través de clínicas, farmacias locales o proveedores de atención primaria.

El doctor Thomas Frieden, ex director de los CDC, dijo que, en teoría, redireccionar la responsabilidad de la inmunización contra covid de las clínicas patrocinadas por el gobierno a los proveedores individuales podría parecer lógico, dado el diseño privatizado de la atención médica de los Estados Unidos.

Pero, en realidad, dijo Frieden, ese enfoque no está funcionando porque “nuestro sistema de atención primaria de salud no está configurado para asumir fácilmente una misión de salud pública”.

La mayoría de los proveedores de atención médica no tienen la tecnología para rastrear de manera segura qué pacientes han sido vacunados, y programar dosis de seguimiento, dijo Frieden. Tampoco hay incentivos financieros para que los médicos vacunen y administren refuerzos a sus pacientes. Incluso antes de la pandemia, el 28 % de los estadounidenses no contaba con una fuente regular de atención médica.

Grabowski dijo que los hogares de adultos mayores en particular necesitan más apoyo. Aunque menos del 1% de los estadounidenses vive en hogares o centros de vida asistida, representan más del 20% de las muertes por covid.

El experto dijo que le gustaría que la administración Biden retomara la coordinación de la entrega de refuerzos en los hogares a través de los esfuerzos de vacunación masiva. “Haría que estas clínicas centralizadas volvieran a administrar refuerzos a los residentes y al personal a la vez”, dijo Grabowski. “Parece algo obvio”.

La administración Biden ha promocionado sus continuos esfuerzos para vacunar a las personas mayores. Por ejemplo, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han enviado equipos de mejora de la calidad para asesorar a los hogares con bajas tasas de vacunación.

El programa Medicare ha enviado cartas por correo a los 63 millones de beneficiarios para alentarlos a recibir los refuerzos, y ha enviado millones de recordatorios en correos electrónicos y mensajes de texto. Aún así, muchos defensores de salud coinciden en que el país ha perdido el impulso que tuvo durante los primeros meses de la campaña de vacunación contra covid.

“No parece haber la urgencia que vimos con las dosis iniciales”, dijo Lori Smetanka, directora ejecutiva de National Consumer Voice for Quality Long-Term Care, un grupo de defensa.

Algunos investigadores atribuyeron esta desaceleración al desacuerdo inicial entre los líderes de salud sobre el valor de los refuerzos, seguido de una implementación escalonada. Los refuerzos se aprobaron en etapas para diferentes grupos de edad, sin la fanfarria que normalmente viene con un solo cambio de política importante.

Los CDC recomendaron vacunas de refuerzo para personas con sistemas inmunes debilitados en agosto; luego para las personas mayores en octubre; para todos los adultos en noviembre; y para niños de 12 años en adelante en enero. Además, aunque los anuncios de vacunas parecían estar en todas partes hace un año, las agencias gubernamentales han sido menos expresivas a la hora de alentar las dosis de refuerzo.

“Sentía que éramos bombardeados con avisos, y que todos los caminos conducían a las vacunas”, dijo Grabowski. “Ahora, tienes que encontrar tu propio camino”.

Para muchas personas mayores, las barreras que pueden dificultar el acceso a la atención médica privada en tiempos normales también existen para los refuerzos. Por ejemplo, muchos adultos mayores prefieren recibir una vacuna sin una cita, o hacer citas por teléfono, incluso cuando las farmacias usan cada vez más las citas por internet, que requieren saber cómo navegar un sitio.

Algunas personas mayores no tienen transporte, un obstáculo grande particularmente en las áreas rurales en donde las clínicas de salud pueden estar a 20 o 30 millas de distancia. “Si las personas tienen que tomar dos autobuses o tomarse un tiempo libre del trabajo, o cuidar a su familia, es menos probable que se vacunen”, dijo Smetanka.

La doctora LaTasha Perkins, médica de familia en Washington, D.C., dijo que ha trabajado arduamente para persuadir a su familia en Mississippi de que se vacunen. Su abuela accedió a recibir sus primeras vacunas en el otoño, justo cuando los CDC aprobaron refuerzos para todos los adultos. “Finalmente logramos que la gente recibiera dos inyecciones, y luego dijimos: ‘Oh, por cierto, necesitas una tercera’”, dijo Perkins. “Eso fue confuso para muchas comunidades”.

Agregó que, aunque el liderazgo nacional es importante, las conexiones locales pueden ser más poderosas. Perkins ha dado charlas sobre vacunas en su iglesia. Es más probable que los feligreses confíen en su consejo médico, dijo, porque es un miembro a la que ven todos los domingos.

Algunas comunidades han hecho un mejor trabajo para superar la renuencia que otras. Minnesota ha administrado refuerzos al 83% de los residentes vacunados de 65 años o más, una proporción mayor que en cualquier otro estado, según los CDC.

El condado de Dakota en Minnesota ha administrado refuerzos a un mayor porcentaje de personas vacunadas de 65 años o más que cualquier otro condado del país, al menos 50,000 adultos mayores, según un análisis de KHN de los datos de los CDC.

Christine Lees, epidemióloga y supervisora ​​de salud pública del condado de Dakota, dijo que su departamento contrató a una agencia para proporcionar vacunas de refuerzo a los residentes y al personal de hogares y centros de vida asistida. El departamento de salud tiene clínicas de vacunación a la hora del almuerzo y algunas noches facilitar el acceso a los que trabajan.

El departamento utilizó dinero del Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES), para comprar una clínica móvil de vacunas para llevar refuerzos a los vecindarios y parques de casas móviles. “Lo ejecutamos durante todo el verano pasado y lo volvimos a poner en marcha”, dijo Lees.

“Fuimos a albergues y bibliotecas. Salíamos al menos una vez a la semana para mantener esos números altos”. Los trabajadores de salud comunitarios allanaron el camino para las clínicas de vacunas al visitar a los residentes con anticipación y responder preguntas, dijo Lees. El condado también usó fondos del American Rescue Plan Act para brindar incentivos de $50 a las personas que recibían las vacunas iniciales y los refuerzos, dijo Lees.

Estos incentivos “fueron realmente importantes para las personas que podrían tener que pagar un poco más para viajar a un sitio de vacunación”, dijo Lees. Topol, de Scripps, dijo que no es demasiado tarde para que los líderes federales analicen lo que funciona y lo que no, y relanzar el esfuerzo para que más gente reciba los refuerzos.

“Será difícil reiniciar ahora. Pero una campaña agresiva y total para las personas mayores, cueste lo que cueste, sería lo correcto”, dijo Topol. “Estas personas son las más frágiles”.

Phillip Reese, profesor asistente de periodismo en la Universidad Estatal de California-Sacramento, contribuyó con esta historia.

