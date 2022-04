Frente al patio de comidas: sistemas de salud abren consultorios y clínicas en centros comerciales

Articles

Category: Health Published on Tuesday, 26 April 2022 16:33 Hits: 2

El enorme centro comercial Hickory Hollow, un total de 1,1 millones de pies cuadrados en el sureste de Nashville, fue una vez el mall más grande de Tennessee. Pero como muchos otros, ha estado cayendo en picada por más de una década.

Ahora, el gigantesco complejo rodeado de acres de estacionamiento está en camino de unirse a las filas de los centros comerciales que hacen la transición a un sector económico en auge: la medicina.

El Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt planea agregar clínicas médicas en el antiguo Hickory Hollow Mall, rebautizado hace una década como Global Mall at the Crossings.

“Las posibilidades de ofertas de servicios en una instalación de esta escala son infinitas”, dijo en marzo el doctor Jeff Balser, director ejecutivo del centro médico. Lo que más necesitan los sistemas de salud de grandes ciudades es algo que los centros comerciales tienen en abundancia: espacio y estacionamiento. Ofrecen comodidad para los pacientes y los médicos, además de costar menos que expandir un campus hospitalario existente.

En todo el país, 32 centros comerciales albergan servicios de atención médica en al menos parte de su espacio, según una base de datos creada por Ellen Dunham-Jones, profesora de diseño urbano de Georgia Tech.

Uno de los primeros fue Jackson Medical Mall en Mississippi, fundado por el doctor Aaron Shirley en 1996. Casi un tercio de esas transformaciones médicas se han anunciado desde el comienzo de la pandemia de covid-19.

Las adiciones más recientes incluyen Capital Hill Mall en Helena, Montana, donde Benefis Health System está construyendo una clínica de atención primaria y especializada de 60,000 pies cuadrados en parte del sitio de 13 acres que comenzó su debacle en 2019.

En Alexandria, Virginia, Inova Health System es parte de un desarrollo de uso mixto de mil millones de dólares en el sitio de Landmark Mall, que incluye planes para un hospital de servicio completo y un centro de trauma.

Los cierres por covid, tanto obligatorios como voluntarios, forzaron a cerrar a muchos minoristas tradicionales que ya estaban al borde de la quiebra. Pero la reutilización médica del espacio comercial es más que un oportunismo pandémico, según un artículo de noviembre en Harvard Business Review. Los autores sugieren que el aumento de la telemedicina y el impulso continuo hacia los procedimientos ambulatorios harán que los centros comerciales sean lugares cada vez más atractivos para la atención médica.

La propuesta también tiene sentido para los inversionistas de bienes raíces. Todos los propietarios de centros comerciales ahora buscan oportunidades de uso mixto, dijo Ginger Davis de Trademark Properties en Charleston, Carolina del Sur.

En 2017, su empresa comenzó a remodelar el centro comercial Citadel, cuyo inquilino principal es ahora la Universidad Médica de Carolina del Sur. Las clínicas y los centros de cirugía se encuentran en la antigua tienda departamental de J.C. Penney.

“En este momento están realizando cirugías en donde la gente solía comprar sábanas y toallas”, dijo Davis.

En muchos casos, la transición a la medicina pretende complementar lo que queda del comercio minorista. En Citadel Mall, mientras uno de los miembros de una pareja se somete a una cirugía ambulatoria, el otro espera haciendo compras en Target.

“Sentimos que este modelo puede funcionar en comunidades de todo el país que están luchando con centros comerciales similares que tienen un desempeño deficiente”, dijo.

Desde 2009, Vanderbilt Health ha agregado 22 clínicas especializadas a casi medio millón de pies cuadrados de One Hundred Oaks, un centro comercial que aún es propiedad de inversionistas. El centro comercial conserva a los grandes minoristas en la planta baja, pero ahora el resto del espacio es prácticamente todo médico.

En algunos de estos acuerdos, como los de los centros comerciales Landmark de Alexandria y Hickory Hollow de Nashville, el gobierno local ha comprado la propiedad del centro comercial que rentan al sistema hospitalario, por lo que esas partes ya no generan impuestos sobre la propiedad.

Algunos centros comerciales en quiebra como Hickory Hollow en Nashville se encuentran en vecindarios de minorías que necesitan un mayor acceso a los servicios de salud. Los códigos postales circundantes tuvieron las tasas más altas de infecciones por covid de Nashville al principio de la pandemia y tienen algunas de las tasas más bajas de visitas de atención primaria, según los datos de la encuesta de la organización sin fines de lucro NashvilleHealth.

Las ubicaciones de los centros comerciales siguen siendo deseables. Muchas son incluso más convenientes para poblaciones densas e interestatales que cuando se construyeron hace casi 50 años, antes de que los suburbios circundantes se superpoblaran.

Cuando la jubilada Jennifer Johnson se mudó a Nashville para estar más cerca de su nieto, su familia le advirtió que no viera a un médico en el campus principal de Vanderbilt, que está en constante construcción. Rápidamente entendió por qué.

“Es un zoológico”, dijo. “Primero tienes que conducir a través del laberinto del estacionamiento, que está en construcción. Luego debes averiguar qué ascensor tomar, a qué piso vas a llegar”.

En One Hundred Oaks, dijo, “puedes subir por la escalera mecánica y seguir recto por el pasillo, fácil”.

A pesar del tamaño y la antigüedad de muchos centros comerciales, son bastante fáciles de recorrer en comparación con muchos hospitales. En Charleston, el Citadel Mall usa yardas al estilo del fútbol americano marcadas en el piso para ayudar a los pacientes a encontrar la clínica adecuada.

Por el contrario, muchos campus hospitalarios confunden a los pacientes. El sitio principal de Vanderbilt en el área de West End de Nashville se ha ampliado dos docenas de veces desde que se construyó el primer edificio en 1925.

“La mayoría de estos hospitales están en áreas donde simplemente no hay espacio para crecer. Y si lo hacen, es muy costoso”, dijo Andrew McDonald, ex administrador del hospital que dirige la consultoría de atención médica para la firma de consultoría y contabilidad LBMC. “Estos edificios son viejos. Son anticuados. Son muy caros de mantener”.

Los centros comerciales encajan bien, al menos para los grandes sistemas de salud, dijo McDonald. Esencialmente, pueden mover todo menos la sala de emergencias y la unidad de cuidados intensivos, incluidos los centros de cirugía e imágenes, y mantenerlos agrupados. La resonancia magnética puede estar al otro lado del pasillo.

“Simplemente crea un flujo mucho más eficiente para el paciente que pasa por el sistema de atención médica con cualquier enfermedad que pueda tener”, dijo McDonald.

La renovación de Vanderbilt del antiguo centro comercial Hickory Hollow también creará una fuente de empleo para técnicos médicos de Nashville State Community College, que ya tiene una instalación en lo que anteriormente era una tienda de Dillard.

La atención agrupada en centros comerciales suburbanos también tiene sentido debido a la demografía que los rodea, dijo Dunham-Jones. Estas áreas ya no están ocupadas principalmente por familias jóvenes, que fueron en masa a los vecindarios y centros comerciales construidos en la década de 1970.

“Los adultos todavía están en los suburbios, pero los niños han crecido hace mucho tiempo”, dijo Dunham-Jones. Y ahora los padres mayores que se quedaron son “consumidores constantes de atención médica”.

Esta historia es parte de una asociación que incluye la Radio Pública de Nashville y KHN.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Read more https://khn.org/news/article/frente-al-patio-de-comidas-sistemas-de-salud-abren-consultorios-y-clinicas-en-centros-comerciales/