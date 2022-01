Cinco cosas que deberías saber sobre las pruebas caseras “gratis” para covid

Articles

Los estadounidenses siguen escuchando que es importante hacerse pruebas caseras para covid con frecuencia. El problema es encontrar tests que sean lo suficientemente asequibles para poder comprarlos a menudo.

Hacerse pruebas, así como el uso de máscaras, es una medida importante si el país quiere vencer a covid, recuperar las rutinas de la vida diaria y conseguir que la economía funcione eficazmente. Por eso, el nuevo plan del gobierno federal para que los estadounidenses consigan pruebas más baratas consiste en que las compañías de seguros las paguen.

El gobierno de Biden acaba de anunciar que toda persona con un seguro privado podrá obtener ocho pruebas rápidas al mes sin costo. Se pueden recoger en una tienda que forme parte de la red de una compañía de seguros o comprarlas y que la aseguradora reembolse el gasto.

El Congreso estipuló que las aseguradoras privadas deben cubrir todas las pruebas de covid-19 y cualquier servicio médico asociado al aprobar el Families First Coronavirus Response Act y el Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES).

La solución de que el seguro pague se ha utilizado con frecuencia durante la pandemia. Se les ha pedido a aseguradoras que paguen las pruebas de PCR, los tratamientos de covid y la administración de vacunas. (Los contribuyentes están pagando el costo de las vacunas).

Parece ser una solución “elegante” para un político porque parece que es gratis y que no se utiliza el dinero de los contribuyentes.

1. Pero ¿las pruebas son realmente gratuitas?

Pues no. Como te dirían muchos economistas: no existe el almuerzo gratis. Alguien tiene que pagar la cuenta. Al principio son las aseguradoras reciben la factura. Cynthia Cox, vicepresidenta de KFF, especializada en el estudio de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) y de las aseguradoras privadas, dijo que podrían ser miles de millones de dólares. La cantidad exacta depende de “lo fácil que sea conseguirlas y de cuántas serán reembolsadas”, agregó.

2. ¿La aseguradora absorverá esos costos impuestos?

Si son listos, y pocos se atreven a decir que quienes dirigen las compañías de seguros no lo son, pasarán esos costos a sus clientes. “Esto presionará al alza de las primas”, afirmó Emily Gee, vicepresidenta y coordinadora de política sanitaria del Center for American Progress.

Las principales compañías de seguros, como Cigna, Anthem, United Healthcare y Aetna, no respondieron a las solicitudes para hablar sobre este tema.

3. Si es así, ¿por qué no han aumentado ya las primas?

Las aseguradoras tuvieron la oportunidad el año pasado de subir las primas, pero en general no lo hicieron.

¿Por qué? Principalmente porque hasta ahora han ganado tanto dinero durante la pandemia que no necesitaron hacerlo. Por ejemplo, sus ingresos netos en 2020 aumentaron un 41%, de $22,000 millones hasta los $31,000 millones, según la National Association of Insurance Commissioners (NAIC). De hecho, la NAIC comunicó que el sector continuó con la “tremenda tendencia de crecimiento” que comenzó antes de la aparición de covid-19. Las compañías presentarán pronto los resultados de 2021.

La razón tras estas ganancias es clara. Las primas se pagaron en base a las estimaciones y proyecciones que hicieron las aseguradoras sobre la cantidad de atención de salud que utilizarían los consumidores ese año. Como la gente se quedó en casa, tuvo menos accidentes, pospuso cirugías y, a menudo, evitó ir al médico o al hospital, las aseguradoras terminaron pagando mucho menos.

Devolvieron parte de sus ganancias a los clientes, pero se quedaron con muchísimo más.

Mientras los actuarios de las compañías trabajan en la predicción de los gastos de 2023, esto podría cambiar si prevén más reclamos y gastos. El pago de millones de pruebas rápidas es algo que incluirán en sus cálculos.

4. Independientemente de las primas, ¿las pruebas costarán dinero del propio bolsillo?

Es muy posible. Si la aseguradora no tiene un acuerdo con una tienda en la que se pueda simplemente recoger las pruebas, se tendrá que pagar por ellas, al precio que establezca la tienda. Si ese es el caso, se tendrá que llenar un formulario para solicitar el reembolso a la aseguradora. ¿Cuántas veces una persona una persona ha perdido los recibos o simplemente se ha olvidado de enviarlos por correo para solicitar un reembolso? Muchas, ¿verdad?

Y otra cosa. El reembolso está fijado en $12 por prueba. Si se paga $30 por una prueba —nada inusual— la aseguradora solo se responsabiliza por $12. Al consumidor le toca pagar $18.

Y, por cierto, los beneficiarios de Medicare tendrán que pagar ellos mismos las pruebas. Y las personas que obtienen su atención médica de Medicaid pueden obtener kits de pruebas gratuitas en centros comunitarios.

La administración Biden acaba de activar un sitio web del correo en el que los estadounidenses pueden ordenar algunos kits de pruebas gratis, que pagará el gobierno federal.

5. ¿Ayudará esto a reducir los costos y a que sea más fáciles de encontrarlos?

Es poco probable que las pruebas gratuitas de covid tengan un impacto inmediato en el costo y la disponibilidad. Habrá que seguir buscándolas. Se estimulará la demanda, lo que a corto plazo puede hacer que sean más difíciles de encontrar.

Pero la demanda, y algunas garantías del gobierno a los fabricantes, pueden hacer que se produzcan más rápido. El aumento de la competencia y de la oferta podría, en teoría, hacer bajar el precio. Desde luego, hay margen para que los precios bajen, ya que el costo al por mayor de la prueba es de entre $5 y $7, según estiman los analistas. “Es un gran paso en la dirección correcta”, señaló Gee.

