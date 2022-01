Hospitales enfrentan más casos de covid en personas ya hospitalizadas, con menos personal

Articles

El 11 de enero, la Clínica Cleveland de Weston, en el sur de la Florida, estaba tratando a 80 pacientes con covid-19, 10 veces más que a fines diciembre. Casi la mitad fueron hospitalizados ​​por otras razones médicas.

El aumento impulsado por la extremadamente infecciosa variante omicron abrumó al hospital de 206 camas: ahora tiene 250. El aumento de casos se produjo cuando el hospital ya enfrentaba una grave escasez de personal, con enfermeras y otros cuidadores ausentes por covid.

El desafío es encontrar espacio para tratar de manera segura a todos los pacientes con covid mientras se mantiene a salvo al personal y al resto de los pacientes, explicó el doctor Scott Ross, director médico.

“No es un problema de PPE”, dijo, refiriéndose a los equipos de protección personal como máscaras, “ni un problema de oxígeno, o de ventiladores. Es un problema de volumen y de asegurarnos de tener suficientes camas y cuidadores para los pacientes”.

A nivel nacional, los casos de covid y las hospitalizaciones están en sus niveles más altos desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, a diferencia de los aumentos repentinos anteriores por covid, una gran parte de los pacientes con covid llegan al hospital por otras razones.

Las infecciones están exacerbando algunas condiciones médicas y dificultando la reducción de la propagación de covid dentro de las paredes del hospital, especialmente porque los pacientes se presentan en etapas más tempranas y más infecciosas de la enfermedad.

Aunque la variante omicron generalmente produce casos más leves, agregar la gran cantidad de estas hospitalizaciones “incidentales” a las causadas directamente por covid podría ser un punto de inflexión para un sistema de atención médica que tambalea a medida que continúa la batalla contra la pandemia.

El aumento de las tasas de covid en la comunidad también se traduce en un aumento de las infecciones entre los trabajadores de salud, lo que desequlibra más al ya abrumado sistema.

Los funcionarios y el personal de 13 sistemas hospitalarios de todo el país dijeron que la atención de pacientes infectados que necesitan otros servicios médicos es un desafío y, a veces, requiere protocolos diferentes.

El doctor Robert Jansen, director médico de Grady Health System, en Atlanta, Georgia, dijo que la tasa de infección en su comunidad no tenía precedentes. Grady Memorial Hospital pasó de 18 pacientes con covid el 1 de diciembre a 259 la semana del 3 de enero.

Aproximadamente del 80% al 90% de esos pacientes tienen covid como su diagnóstico principal o tienen una condición de salud, como enfermedad de células falciformes o insuficiencia cardíaca, que ha empeorado por covid, dijo Jansen.

Aunque menos de sus pacientes han desarrollado neumonía causada por covid que durante los picos más importantes a principios del año pasado, los líderes de Grady están lidiando con un gran número de trabajadores de salud con covid. En un momento, dijo Jansen, 100 enfermeras y otros 50 miembros del personal estaban ausentes por enfermedad.

En uno de los sistemas hospitalarios más grandes de Nueva Jersey, Atlantic Health System, donde aproximadamente la mitad de los pacientes con covid ingresaron por otras razones, no todos aquellos con covid incidental pueden trasladarse a las salas de covid, dijo el director ejecutivo Brian Gragnolati. Necesitan servicios especializados para sus otras afecciones, por lo que el personal del hospital toma precauciones especiales, como usar PPE de mayor nivel cuando trata a pacientes con covid en lugares como un ala cardíaca.

En el Hospital Jackson Memorial de Miami, donde aproximadamente la mitad de los pacientes con covid están allí principalmente por otros motivos de salud, a todos los pacientes internados​​ por covid, ya sea que tengan síntomas o no, se los trata en una parte del hospital reservada para pacientes con la infección, dijo el doctor Hany Atallah, director médico.

Independientemente de si los pacientes son admitidos por covid, o con covid, aún ponen a prueba la capacidad del hospital para operar, dijo el doctor Alex Garza, jefe de incidentes de la Fuerza de Tareas Metropolitana contra la Pandemia de St. Louis, una colaboración de los sistemas de atención médica más grandes del área. Estimó que del 80% al 90% de los pacientes en los hospitales de la región están ahí por covid.

En Weston, Florida, la Clínica Cleveland también está teniendo dificultades para dar de alta a los pacientes con covid en hogares de adultos mayores o centros de rehabilitación porque muchos lugares no pueden atender a más pacientes con covid, dijo Ross.

El hospital también está teniendo dificultades para enviar a los pacientes a casa, por temor a que pongan en riesgo a las personas con las que viven.

Todo esto significa que hay una razón por la que los hospitales les dicen a las personas que se mantengan alejadas de la sala de emergencias a menos que sea realmente una emergencia, dijo el doctor Jeremy Faust, médico de emergencias en el Brigham and Women’s Hospital de Boston.

La gran cantidad de pacientes que se presentan y no saben que tienen covid durante este aumento aterrador, dijo Faust. A medida que llegan más casos incidentales a los hospitales, representan un mayor riesgo para el personal y otros pacientes del hospital porque generalmente se encuentran en una etapa más contagiosa de la enfermedad, antes de que comiencen los síntomas, dijo Faust.

En las anteriores oleadas de covid, las personas estaban siendo hospitalizadas en las fases media y posterior de la enfermedad.

En el análisis de datos federales de Faust, el 7 de enero mostró el segundo número más alto de casos de covid de “inicio en el hospital” desde que comenzó la pandemia. Pero estos datos representan solo a las personas que estuvieron en el hospital durante 14 días antes de dar positivo por covid, dijo Faust, por lo que es probable que se haya subestimado.

Una serie de investigación de KHN reveló múltiples lagunas en la supervisión del gobierno al responsabilizar a los hospitales por las altas tasas de pacientes con covid que fueron diagnosticados al ser admitidos, incluido que los sistemas de informes federales no registran públicamente los casos de covid contraídos en hospitales.

“Las personas en el hospital son vulnerables por muchas razones”, dijo el doctor Manoj Jain, especialista en enfermedades infecciosas en Memphis, Tennessee. “Todas sus enfermedades subyacentes existentes con múltiples condiciones médicas, todo eso los pone en un riesgo mucho mayor”.

La sala de emergencias en particular es una zona de peligro potencial en medio de la actual avalancha de casos, agregó Garza. Recomendó que los pacientes usen máscaras de alta calidad, como una KN95 o un respirador N95. Según The Washington Post, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están sopesando si recomendar que todos los estadounidenses utilicen estas máscaras durante la crisis de omicron.

“Es física y matemáticas”, explicó Garza. “Si tienes mucha gente concentrada en un área y una carga viral alta, la probabilidad de que te expongas a algo así si no llevas la protección adecuada es mucho mayor”.

Si los pacientes no pueden tolerar una N95 durante todo un día, Faust dice que deben usarlas cuando están en contacto con el personal del hospital, los visitantes u otros pacientes.

El doctor Dallas Holladay, médico de medicina de emergencia del sistema de Servicios de Salud Samaritan de Oregon, dijo que debido a la escasez de enfermeras, más pacientes se agrupan en habitaciones de hospital. Esto aumenta su riesgo de infección.

El doctor Abraar Karan, becario de enfermedades infecciosas en Stanford, cree que todos los trabajadores de salud deberían tener el mandato de usar N95 para cada interacción con el paciente, no solo máscaras quirúrgicas, considerando el aumento en el riesgo de exposición a covid.

Pero en ausencia de mandatos de máscaras de mayor calidad para el personal, recomendó que los pacientes pidan a sus proveedores que usen un N95.

“¿Por qué deberíamos responsabilizar a los pacientes para que se protejan de los trabajadores de salud?”, se preguntó. “Es tan equivocado”.

Es posible que algunos trabajadores del hospital no sepan que se están enfermando e infectando. E incluso si lo saben, en algunos estados, incluidos Rhode Island y California, los que no presentan síntomas pueden ser llamados a trabajar nuevamente debido a la escasez de personal.

A Faust le gustaría ver una actualización de la capacidad de prueba para los trabajadores de salud y otros miembros del personal.

En Stanford, se recomiendan las pruebas periódicas, dijo Karan, y están disponibles para el personal. Pero esa es una excepción a la regla: Jain dijo que algunos hospitales se han resistido a las pruebas de rutina del personal, tanto por la fuga de recursos del laboratorio como por los posibles resultados.

“Los hospitales no quieren saber”, dijo. “Simplemente no tenemos el personal”.

