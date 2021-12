¿Ha llegado el momento de cambiar la definición de “totalmente vacunado”?

Articles

A medida que aumenta el número de lugares que exigen una prueba de vacunación para entrar, y ante la llegada del invierno y de omicron, la nueva variante del coronavirus, científicos y funcionarios de salud pública debaten cuándo será el momento de cambiar la definición de “totalmente vacunado” para que incluya una vacuna de refuerzo.

Hace más de seis meses que muchos estadounidenses terminaron su ciclo de vacunación contra el coronavirus. Estadísticamente, su inmunidad está disminuyendo.

Al mismo tiempo, se han notificado casos de infecciones con la variante omicron en al menos 19 estados, hasta el martes 7 de diciembre. Omicron se distingue por al menos 50 mutaciones, algunas de las cuales parecen estar asociadas a una mayor transmisibilidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la calificó de variante preocupante el 26 de noviembre.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han recomendado que todas las personas de 18 años o más reciban una vacuna de refuerzo contra el coronavirus, modificando su directriz más limitada según la cual sólo las personas de 50 años o más “deberían” vacunarse, mientras que los adultos más jóvenes podrían elegir si recibir las dosis o no.

Los científicos suponen que las dosis adicionales ofrecerán una protección significativa frente a la nueva variante, aunque no saben con certeza en qué medida.

El doctor Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el miércoles 1, fue claro al aconsejar al público. “Recibe tu refuerzo ahora”, dijo Fauci, agregando urgencia a la actual directriz federal.

Aproximadamente una cuarta parte de los adultos estadounidenses han recibido dosis adicionales de la vacuna.

“La definición de ‘totalmente vacunado’ no ha cambiado. Es decir, después de tu segunda dosis de una vacuna de Pfizer o Moderna, o después de tu única dosis de una vacuna de Johnson & Johnson”, señaló la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, durante la sesión informativa del 30 de noviembre en la Casa Blanca sobre covid.

“Recomendamos un refuerzo de las vacunas de ARN seis meses después de las dos primeras dosis. Pero no estamos cambiando la definición de ‘totalmente vacunado’ en este momento”, dijo. Se recomienda un refuerzo dos meses después de recibir la vacuna de J&J.

Pero eso, señaló, podría cambiar: “A medida que la ciencia evolucione, estudiaremos si es necesario actualizar nuestra definición de ‘totalmente vacunado'”.

Sin embargo, los gobernadores demócratas de Connecticut y Nuevo México parecen enviar mensajes diferentes en sus estados, al igual que algunos países, como Israel, que podría decirse que ha sido la nación más agresiva en su enfoque.

Algunos científicos señalan que muchas vacunas implican tres dosis a lo largo de seis meses para una sólida protección a largo plazo, como la inyección contra la hepatitis. Por lo tanto, la “vacunación completa” podría incluir la tercera dosis para considerarse un tratamiento completo.

“En mi opinión, si te vacunaste hace más de seis meses, no estás completamente vacunado”, declaró el 18 de noviembre el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, durante una rueda de prensa. Y animó a la población a ponerse una vacuna de refuerzo, incluso antes de que el gobierno federal autorizara las vacunas adicionales para todo el mundo.

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dio una respuesta similar a mediados de noviembre, al decir que ella definía “totalmente vacunado” como recibir tres vacunas del tipo ARNm. También abrió la posibilidad de recibir refuerzos para todos los residentes de su estado antes de que lo hicieran los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

¿Qué implican las diferencias de opinión sobre la evolución de la ciencia para los requisitos de vacunación impuestos a los viajeros, o por las escuelas o lugares de trabajo? ¿Y qué pasa con los negocios que han exigido a sus clientes una prueba de vacunación?

El doctor Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Pennsylvania, dijo que la firme recomendación de los CDC de que todo el mundo se vacune le indica que el refuerzo es ahora parte del régimen de vacunación. Sin embargo, Offit, que también es miembro del comité asesor sobre vacunas de la FDA, escribió esta semana un artículo de opinión conjunto en el que, junto con otros dos científicos, argumentaba que los refuerzos aún no eran necesarios para todo el mundo y que los jóvenes sanos debían esperar para ver si era necesario un refuerzo específico para ómicron.

“Creo que cuando los CDC dijeron que recomendaban una tercera dosis, simplemente hicieron la afirmación de que se trata de una serie de vacunas de tres dosis”, explicó Offit a KHN. “Y, francamente, creo que va a echar por tierra cualquier directriz”.

Todavía está por determinar si los restaurantes y otros negocios mirarán más de cerca las tarjetas de vacunas para ver si incluyen refuerzos.

El doctor Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, aseguró que es demasiado pronto para decirlo. “Por ahora, los negocios deberían centrarse en las directrices actuales”, afirmó.

El doctor Marc Siegel, profesor en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud George Washington, dijo que la cuestión de si se está totalmente vacunado con sólo dos dosis o se necesita un refuerzo es una cuestión semántica. El nivel de inmunidad de covid es la cuestión más importante.

Siegel cree que la terminología más adecuada sería llamar a alguien “apropiadamente” o “adecuadamente” vacunado contra covid en lugar de “completamente” vacunado, ya que es posible que se necesiten más refuerzos en el futuro, lo que hace que la “vacunación completa” sea un objetivo móvil.

Pero, como ocurre con muchos aspectos de la pandemia, prevalece la ambigüedad, tanto en la orientación federal sobre la definición de “totalmente vacunado” como en las políticas de entrada, que varían según el estado, la escuela y la empresa.

En este momento, las empresas no parecen comprobar si se tienen vacunas de refuerzo, pero eso podría cambiar. Por lo tanto, sería prudente comprobar primero los requisitos, no vaya a ser que los clientes presenten un pasaporte de dos vacunas, para ser rechazados como inadecuadamente protegidos.

