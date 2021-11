Centro comunitario hispano lidera la vacunación infantil contra covid en Chicago

Articles

Chicago.- Mientras la asistente médica se ponía guantes y preparaba la jeringa, Victoria Macías, de 5 años, con una máscara rosada de Minnie Mouse y una blusa blanca, giraba la cabeza y cerraba los ojos.

“No va a doler, ¿OK? Tomaré tu mano, tomaré tu mano “, le dijo su hermana mayor, Alondra, de 8. “Respira profundo, respira profundo”.

La asistente médica, Rachel Blancas, presionó el brazo izquierdo de Victoria durante aproximadamente un segundo. Victoria abrió los ojos. Así, las hermanas Macías fueron de las primeras niñas de 5 a 11 años en recibir la vacuna contra covid-19 en la ciudad más grande del Medio Oeste.

Su madre, María López, las sacó de la escuela temprano para pasar por el sitio de inmunización masiva en el suroeste de Chicago. “Han tenido todas las demás vacunas disponibles, así que ¿por qué no ésta?”, dijo López, de 43 años, quien trabaja en bienes raíces.

Esperanza Health Centers, un centro de salud sin fines de lucro que opera el sitio, ha sido el principal proveedor de vacunas pediátricas contra covid en Chicago, según el Departamento de Salud Pública de la ciudad, administrando alrededor de 10,000 inmunizaciones a jóvenes de 12 a 17 años.

Ahora que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha autorizado la vacuna de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años, los esfuerzos de la organización pueden brindar lecciones para otros lugares del país que han tenido problemas para vacunar a los niños.

“La gente de la comunidad confía en nosotros”, dijo Verónica Flores, gerenta de respuesta a covid de Esperanza, que tiene cinco clínicas médicas que atienden pacientes sin importar si tienen o no seguro médico o su estatus migratorio. “Cuando comenzó la pandemia, fuimos uno de los primeros en hacer las pruebas”.

Agregó que, en algún momento, Esperanza fue responsable de más de la mitad de todas las pruebas de covid realizadas en la ciudad. El número de pacientes del centro de salud calificado federalmente, que son cerca de un 90% hispanos, se ha duplicado a raíz de covid.

Todos los que trabajan con pacientes en Esperanza son bilingües. El sitio de vacunación tiene un horario extendido y está abierto cinco días a la semana, incluso para personas sin citas. La clínica incluso pagará los viajes en Uber de los pacientes para vacunarse.

Si los padres o tutores tienen preguntas o inquietudes sobre la vacuna pediátrica, Esperanza los conecta con uno de sus médicos.

El doctor Mark Minier, director médico pediátrico, busca tranquilizar a los pacientes diciéndoles que se descubrió que la inyección, que se administra en una dosis más baja que para los adolescentes y adultos, es segura y efectiva para niños de 5 a 11 años.

Los efectos secundarios relativamente leves pueden incluir dolor en el lugar de la inyección, dolores de cabeza y fatiga que pueden durar uno o dos días. Además, les recuerda que los niños sí corren riesgo de contraer el virus.

“Alrededor de 2 millones de niños de entre 5 y 11 años han sido diagnosticados con covid y ha habido alrededor de 170 muertes”, dijo Minier. “Eso todavía es demasiado. Si tenemos algo que puede ayudar a prevenir la muerte o cualquier tipo de morbilidad por covid para los niños, entonces deberíamos hacerlo”.

Cynthia Galván, una asistente médica de Esperanza que vive cerca, trajo a su hijo de 10 años, Andrés, para recibir la vacuna el jueves 4 de noviembre. Galván espera que esto asegure que su familia tenga un Día de Acción de Gracias mejor que el año pasado, cuando varios de sus familiares estaban enfermos de covid-19.

“Todos en casa ya están vacunados, excepto él”, dijo Cynthia, de 34 años. “Somos 10”.

La tasa de vacunación de Chicago del 58.2% para los jóvenes de 12 a 17 años es más alta que el promedio nacional de alrededor del 50%, en gran parte debido al trabajo de los centros de salud comunitarios como Esperanza, dijo la doctora Allison Arwady, comisionada de Salud de la ciudad.

No solo están familiarizados con los idiomas y culturas locales, sino que también son el tipo de lugares donde es probable que toda la familia reciba inmunizaciones, comenzando con los abuelos el invierno pasado.

“Sabemos que el mayor factor de predicción de si un niño recibe una vacuna es si el padre o tutor está vacunado”, dijo Arwady.

Todavía está preocupada por los aproximadamente 750,000 residentes de la ciudad que no están inmunizados contra covid. Los jóvenes negros de Chicago se han quedado rezagados con respecto a otros grupos, y le preocupa que puedan ocurrir brotes este invierno entre estos grupos no vacunados.

La ciudad está trabajando para aumentar la aceptación de las vacunas ofreciendo tarjetas de regalo de $100, administrando vacunas gratis en casa a cualquiera que las quiera y dando a todos los niños de las escuelas públicas el día libre este viernes 12 de noviembre para vacunarse.

La primera semana de noviembre, Esperanza Health Centers envió mensajes de texto a las familias de cada uno de sus aproximadamente 8,000 pacientes de entre 5 y 11 años para informarles a sus padres que la vacuna estaba disponible.

La organización comenzó a distribuir las vacunas a los niños más pequeños el miércoles 3 por la mañana, pocas horas después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieran el visto bueno final. Comenzarán a administrar la segunda dosis en tres semanas.

“Odio las inyecciones”, dijo Benicio Decker, de 7 años, mientras jugaba un juego en un iPad en la sala de espera de la clínica. “La única vez que me gustan es cuando tomamos helado después”.

Pero el alumno de segundo grado agregó que estaba dispuesto a soportar un poco de molestia “porque quiero proteger a mi familia, a mí, a mis amigos, a mi maestro”.

En la hermosa tarde de otoño, las familias con niños pequeños entraban y salían del sitio, un antiguo gimnasio de 23,000 pies cuadrados con ventilación expuesta, luces fluorescentes y un piso de goma con pintas azules. Mientras las canciones de Disney sonaban por los altavoces, los niños se tomaban fotografías frente a las paredes con astronautas y globos con los que había decorado el centro de salud.

“Hacen un gran trabajo al hacer que la información esté disponible donde están las personas”, dijo la madre de Benicio, Esmie De María, de 39 años. “Tienen folletos en restaurantes, lavanderías, supermercados. No esperan que la gente venga a ellos”.

Esperanza también ha realizado clínicas de vacunación emergentes en escuelas y parques locales.

De María dijo que no se encontró con listas de espera como le pasó en otros lugares de la ciudad. Incluso reclutó al centro de salud para que impartiera talleres sobre vacunas a sus colegas en una organización de su vecindario.

Esperanza es una institución confiable en una parte mayoritariamente hispana de la ciudad, dijo De María. En Chicago y en todo el país, los latinos han sido menos propensos que los caucásicos y los asiáticos a vacunarse contra el coronavirus, aunque esa brecha se ha ido cerrando.

“Las personas de color tienen todo el derecho, históricamente, a desconfiar de las vacunas”, dijo De María, y señaló que muchas mujeres en su hogar ancestral de Puerto Rico fueron obligadas a ser esterilizadas durante el siglo XX. “Ser escéptico está incrustado en nuestro ADN”.

En la estación de vacunas, Blancas, la asistente médica, le dijo a Benicio que la inyección se sentiría como la picadura de un mosquito. “Estás siendo muy valiente. Te estás ganando ese helado “, dijo su madre.

Cuando Blancas clavó la aguja en el brazo de Benicio, el niño, agarrado con fuerza a su osito de peluche de Batman, soltó un “Ow” sordo. Después, dijo que había sentido un pequeño pellizco.

“Estás oficialmente vacunado”, le dijo su madre, mientras el niño, ya jugando con su teléfono, se sentaba a esperar por 15 minutos, para asegurarse de que no tuviera ninguna reacción alérgica peligrosa. “Va a ser uno de los primeros niños de su escuela en vacunarse. Es un pequeño superhéroe “.

