Dentistas eliminan los problemas de las personas sin seguro ofreciéndoles ellos mismos planes

David White, dentista de Nevada, ha visto dientes enfermos y podridos en la boca de pacientes que habitualmente posponen sus chequeos y evitan procedimientos menores como empastes. Si bien la fobia dental es un factor, White dijo que la razón principal por la que las personas no se tratan es el costo.

Para ayudar a los pacientes que no tienen seguro dental, en 2019 White comenzó a ofrecer un plan de membresía que se parece mucho a una póliza, excepto que solo se puede usar en sus oficinas en Reno y Elko. Los adultos pagan $29 al mes, o $348 al año, y reciben dos exámenes gratuitos, dos limpiezas, radiografías y un examen de emergencia, servicios valorados en $492. También tienen un 20% de descuento en procedimientos como empastes y extracciones.

Aproximadamente 250 de los pacientes de White se han inscrito, lo que ha llevado a muchos a hacer citas con más frecuencia para exámenes de rutina y tratamientos, dijo. “Impulsa a los pacientes a tener una mejor salud bucal”, dijo White.

White está entre una cuarta parte de los dentistas en todo el país que ofrecen membresías, según una encuesta de 2021 a 70,000 dentistas realizada por la Asociación Dental Estadounidense.

Estos planes limitados a una práctica están dirigidos principalmente a los 65 millones de estadounidenses que no tienen cobertura dental, y tienen que pagar de su bolsillo toda su atención. A los dentistas también les gusta más esta alternativa que manejar los planes de seguro porque no tienen que lidiar con las tasas de reembolso con grandes descuentos de las aseguradoras, esperar por aprobaciones previas para brindar servicios y retrasos en el pago de sus reclamos.

La falta de cobertura dental contribuye a retrasar o renunciar a la atención dental en 1 de cada 4 adultos, según un análisis de KFF de una encuesta nacional de 2019.

Kleer, una empresa de Wayne, Pennsylvania, fundada en 2018, ha ayudado a más de 5,000 dentistas a configurar estas ofertas. “Los pacientes con planes de membresía actúan como pacientes asegurados y hacen citas tanto como pacientes asegurados, pero pagan menos por la cobertura mientras que a los dentistas se les paga más”, dijo su director ejecutivo Dave Monahan. “Todo lo que estamos haciendo es eliminar al intermediario”, explicó.

Monahan dijo que el negocio se ha disparado durante la pandemia de covid-19, a medida que más dentistas vieron a estos planes como una alternativa frente a mayores costos por los equipos de protección, y más pacientes sin cobertura laboral.

Anthony Wright, director ejecutivo del grupo de defensa de la salud del consumidor Access California, dijo que es escéptico sobre el valor del seguro dental individual, pero dijo que los pacientes también deben tener cuidado con un plan de membresía dental porque generalmente no son supervisados ​​por los estados. “La gente debe ser consciente de que este es un campo generalmente no regulado, por lo que el comprador debe tener cuidado”, dijo.

Antes de unirse a un plan de membresía, los consumidores deben preguntar cuánto cobra el dentista por los procedimientos para saber no solo el descuento, sino también el costo real de su bolsillo. En algunos casos, es una opción viable.

“Si va a una práctica establecida y si los costos son razonables y están dentro de su presupuesto, puede tener algún sentido” inscribirse, dijo.

Vanessa Bernal, gerente de la oficina de Winter Garden Smiles en el centro de Florida, dijo que muchos pacientes que trabajan por cuenta propia o para pequeñas empresas se han unido al plan de membresía de su consultorio.

“No tienen cobertura de empleador y si fueran a comprarla por su cuenta se enfrentarían a un período de espera, mientras que nuestros descuentos comienzan de inmediato”, dijo.

Winter Garden Smiles ha inscrito a más de 370 pacientes en su plan, que cuesta $245 al año para niños y $285 para adultos. La oficina se retire de tres pequeñas redes de seguros desde que comenzó con su propio plan.

Muchos de los planes que se ofrecen en todo el país se parecen mucho a un seguro dental. Los pacientes pagan al consultorio dental por lo general entre $300 y $400 al año. A cambio, reciben ciertos servicios preventivos sin cargo y otros procedimientos con descuento.

Pero los planes de membresía no tienen los deducibles anuales o los períodos de espera que pueden hacer que el seguro dental comprado individualmente sea poco atractivo. Otro factor poco atractivo de los planes tradicionales son sus límites máximos de beneficios, generalmente de $1,200 a $1,500 al año. En comparación, los pacientes con membresías pueden usar los descuentos para un tratamiento ilimitado.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses obtienen cobertura dental a través de sus empleos. Por lo general, esas pólizas son la mejor opción. Pero Medicare no ofrece cobertura dental y la mayoría de los programas estatales de Medicaid no cubren el tratamiento dental para adultos.

Pero para los pacientes sin un plan basado en el trabajo, comprar una póliza dental independiente es costoso y, a diferencia de un seguro médico, no está claro si el beneficio supera los costos. Eso se debe a que los costos dentales no son tan catastróficos financieramente como las facturas del hospital, que pueden ascender a decenas de miles de dólares.

Las primas anuales del seguro dental suelen oscilar entre $400 y $700. La mayoría de los planes cubren todos los costos de los servicios preventivos, como limpiezas. Para procedimientos menores, como empastes, los planes generalmente pagan del 70% al 80%. Para procedimientos importantes, como coronas, los planes a menudo pagan alrededor del 50% del costo, que aún es más de lo que cubren los planes de membresía. Sin embargo, los planes de seguro a menudo negocian precios con los dentistas, por lo que también se reduce la responsabilidad de los miembros del plan.

Melissa Burroughs, quien lidera una campaña de “salud bucal para todos” para el grupo de defensa Families USA, dijo que los planes de membresía dental pueden ayudar a algunas personas, pero no resuelven los problemas de los altos costos dentales y la forma diferente en que las aseguradoras tratan la cobertura de los dientes comparado con el resto del cuerpo.

“No creo que estos planes sean la respuesta, y definitivamente no cumplen con el estándar para hacer que la atención sea realmente asequible para muchas personas”, dijo.

Megan Lohman, directora ejecutiva de Plan Forward, una empresa de Indianapolis que ayuda a establecer planes de membresía, dijo que muchas aseguradoras no han aumentado las tasas de reembolso en años, lo que impulsa a los dentistas a ofrecer sus propios planes. “No vemos que el seguro dental desaparezca, pero los pacientes y los dentistas solo necesitaban una alternativa”, dijo.

Los pacientes dicen que aprecian que los servicios de las membresías son menos costosos que cuando pagan exclusivamente de su bolsillo, y el prepago de los servicios los motiva a buscar servicios preventivos.

“El plan de membresía me mantiene encaminada, ya que es casi como si tuviera un pago inicial por mi atención”, dijo Christina Campbell, de 29 años, de Hamden, Connecticut. Tuvo un plan dental bajo la póliza de su madre hasta los 26 años y luego comenzó a buscar su propia cobertura.

Cuando su dentista, Kevin D’Andrea, le mencionó su plan, pareció demasiado bueno para dejarlo pasar. Con la membresía, dijo, ha vuelto a hacerse chequeos y limpiezas dos veces al año, y ya no duda cuando llega el momento de las radiografías. Campbell, quien administra una bodega, paga $38 al mes.

Holly Wyss, enfermera de 59 años, de Greenwood, Indiana, dijo que el seguro dental era demasiado caro, por lo que se unió a un plan de membresía de $300 al año a través de su dentista, David Wolf. Los descuentos le ahorraron varios cientos de dólares en dos coronas, dijo.

Entre los grupos que carecen de seguro dental y que recientemente han llamado la atención se encuentran las personas cubiertas por el Medicare tradicional. Sin embargo, muchos planes privados de Medicare Advantage ofrecen algunos beneficios dentales.

Estos planes brindan cobertura solo en ciertos consultorios dentales, tienen una prima y, a menudo, cubren solo una pequeña parte de los costos de los pacientes. El límite promedio de cobertura es de $1,300, y más de la mitad de los beneficiarios tienen planes con un límite de $1,000 en beneficios, según un informe de KFF.

El presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso han propuesto agregar un beneficio dental a Medicare, junto con otras iniciativas de atención médica, como parte de un plan de $3.5 mil millones que los legisladores están tratando de impulsar este otoño.

El proyecto de ley publicado por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes este mes todavía haría recaer en los beneficiarios el pago del 20% de los costos de los servicios preventivos como los chequeos y entre el 50% y el 90% de los costos de ciertos procedimientos. Y la ley, si se aprueba, podría tardar cinco años o más en implementarse.

La necesidad entre los estadounidenses mayores es enorme.

Casi la mitad de los beneficiarios de Medicare (unas 24 millones de personas) no tenían cobertura dental en 2019, según KFF. En 2018, casi la mitad de todos los beneficiarios de Medicare no habían visitado a un dentista en el último año (47%), con tasas más altas entre afroamericanos (68%) e hispanos (61%).

D’Andrea, el dentista de Hamden, Connecticut, dijo que el plan de membresía que comenzó en 2020 genera la lealtad de los pacientes. “Los pacientes saben de antemano cuáles son sus gastos de bolsillo y no tienen que esperar a ver qué cubre su seguro”, dijo. “Es como un juego que juegan las aseguradoras, manteniéndonos en espera durante una hora para obtener aprobaciones previas. Sacamos suficientes dientes en la oficina, y es lo mismo sacar información de ellos”.

