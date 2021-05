Covid no discrimina por edad: dramático aumento de casos en adultos jóvenes

Articles

Después de pasar gran parte del año pasado atendiendo a pacientes de edad avanzada, los médicos están viendo un cambio demográfico claro: los adultos jóvenes y de mediana edad constituyen una parte cada vez mayor de los pacientes en las salas de covid-19 de los hospitales.

Es tanto una señal del éxito del país en la protección de los adultos mayores con la vacunación como un recordatorio urgente de que las generaciones más jóvenes pagarán un alto precio si se permite que siga habiendo brotes en todo el país.

“Ahora vemos personas de 30, 40 y 50 años, jóvenes que están realmente enfermos”, dijo el doctor Vishnu Chundi, especialista en enfermedades infecciosas y presidente del grupo de trabajo de covid de la Sociedad Médica de Chicago. “La mayoría de ellos lo superan, pero algunos no… acabo de perder a un hombre de 32 años con dos hijos, es desgarrador”.

Aproximadamente el 32% de la población de los Estados Unidos ya está completamente vacunada, pero la gran mayoría son personas mayores de 65 años, un grupo al que se le dio prioridad en la fase inicial de inmunización.

A nivel nacional, los adultos menores de 50 años representan ahora los pacientes con covid más hospitalizados en el país, alrededor del 36% de todas las admisiones. Las personas de 50 a 64 años representan el segundo grupo con más internaciones, alrededor del 31%. Las hospitalizaciones entre los adultos mayores de 65 años se han reducido significativamente.

Aunque las nuevas infecciones están disminuyendo gradualmente en todo el país, algunas regiones han enfrentado un resurgimiento del coronavirus en los últimos meses, lo que algunos han llamado una “cuarta ola”, impulsado por la variante B.1.1.7, identificada por primera vez en el Reino Unido, que se estima que es entre un 40% y un 70% más contagiosa.

Como muchos estados abandonan las precauciones por la pandemia, esta cepa más virulenta todavía tiene un amplio margen para propagarse entre la población más joven, que sigue siendo ampliamente susceptible a la enfermedad.

La aparición de cepas más peligrosas del virus en el país, Incluidas las variantes descubiertas por primera vez en Sudáfrica y Brasil, ha hecho que el esfuerzo de vacunación sea aún más urgente.

“Estamos en un juego completamente diferente”, dijo Judith Malmgren, epidemióloga de la Universidad de Washington.

El aumento de las infecciones entre los adultos jóvenes crea un “reservorio de enfermedad” que eventualmente “se extiende al resto de la sociedad”, sociedad que aún no ha alcanzado la inmunidad colectiva, y presagia un aumento más amplio de casos, dijo.

Afortunadamente, la posibilidad de morir por covid sigue siendo muy pequeña para las personas menores de 50 años, pero este grupo de edad puede enfermarse gravemente o experimentar síntomas a largo plazo después de la infección inicial. Las personas con afecciones subyacentes, como obesidad y enfermedades cardíacas, también tienen más probabilidades de enfermarse gravemente.

“B.1.1.7 no discrimina por edad, y cuando se trata de jóvenes, nuestro mensaje al respecto sigue siendo demasiado suave”, dijo Malmgren.

En todo el país, la afluencia de pacientes más jóvenes con covid ha sorprendido a los médicos que describen salas de hospital llenas de pacientes, muchos de los cuales parecen estar más enfermos de lo que se vio durante las oleadas anteriores de la pandemia.

“Muchos de ellos requieren atención en terapia intensiva”, dijo la doctora Michelle Barron, jefa de prevención y control de infecciones en UCHealth, uno de los grandes sistemas hospitalarios de Colorado.

La edad promedio de los pacientes con covid en los hospitales de UCHealth ha disminuido en más de 10 años en las últimas semanas, de 59 a 48 años, agregó Barron.

“Creo que seguiremos viendo eso, especialmente si no hay mucha aceptación de la vacuna en estos grupos”, dijo.

Si bien la mayoría de los hospitales están lejos de la avalancha de casos durante el invierno, la explosión de casos en Michigan subraya las posibles consecuencias de flexibilizar las restricciones cuando una gran parte de los adultos aún no están vacunados.

Existe una fuerte evidencia de que las tres vacunas que se están utilizando en el país rindan una buena protección contra la variante del Reino Unido.

Un estudio sugiere que la variante B.1.1.7 no causa complicaciones graves, como se pensaba anteriormente. Sin embargo, los pacientes infectados con esta variante parecen tener más probabilidades de tener más virus en sus cuerpos que aquellos con la cepa que dominaba antes, lo que puede ayudar a explicar por qué se propaga más fácilmente.

“Creemos que esto puede estar causando más de estas hospitalizaciones en personas más jóvenes”, dijo la doctora Rachael Lee en el hospital de la Universidad de Alabama-Birmingham.

El hospital de Lee también ha observado un aumento en los pacientes más jóvenes. Al igual que en otros estados del sur, Alabama tiene una tasa baja de absorción de vacunas.

Pero incluso en el estado de Washington, donde gran parte de la población está optando por vacunarse, las hospitalizaciones han aumentado constantemente desde principios de marzo, especialmente entre los jóvenes. En el área de Seattle, actualmente se interna a más personas de 20 años por covid que personas de 70, según el doctor Jeff Duchin, director de salud pública de Seattle y el condado de King.

“Todavía no tenemos suficientes adultos jóvenes vacunados para contrarrestar la mayor facilidad con la que se propagan las variantes”, dijo Duchin en una conferencia de prensa reciente.

A nivel nacional, alrededor del 32% de las personas de 40 años están completamente vacunadas, en comparación con el 27% de las personas de 30 años. Esa proporción se reduce a aproximadamente el 18% para los jóvenes de 18 a 29 años.

“Tengo la esperanza de que la curva de muerte no aumente tan rápido, pero está ejerciendo presión sobre el sistema de salud”, dijo el doctor Nathaniel Schlicher, médico de emergencias y presidente de la Asociación Médica del Estado de Washington.

Schlicher, también de unos 30 años, recuerda con horror a dos de sus pacientes recientes, cercanos a su edad y previamente sanos, que ingresaron con insuficiencia cardíaca causada por covid.

“Lo he visto de cerca y eso es lo que más me asusta”, dijo.

“Entiendo que los jóvenes se sientan invencibles, pero lo que les diría es que no tengan miedo de morir, tengan miedo de la insuficiencia cardíaca, el daño pulmonar y no poder hacer las cosas que amas hacer”.

Los médicos y los expertos en salud pública esperan que el preocupante aumento de las hospitalizaciones entre la población más joven sea temporal, algo que las vacunas contrarrestarán pronto. Solo desde el 19 de abril todos los adultos se volvieron elegibles para la vacuna.

Pero algunas encuestas nacionales preocupantes indican que una parte considerable de los adolescentes y adultos de entre 20 y 30 años no necesariamente tienen planes de vacunarse.

“Solo tenemos que hacer que sea muy fácil, sin inconvenientes”, apuntó Malmgren, el epidemiólogo de Washington. “Tenemos que pensar un poco diferente”.

Esta historia es parte de una asociación que incluye a NPR y KHN.

KHN (Kaiser Health News) is a national newsroom that produces in-depth journalism about health issues. Together with Policy Analysis and Polling, KHN is one of the three major operating programs at KFF (Kaiser Family Foundation). KFF is an endowed nonprofit organization providing information on health issues to the nation.

USE OUR CONTENT

This story can be republished for free (details).

Read more https://khn.org/news/article/covid-no-discrimina-por-edad-dramatico-aumento-de-casos-en-adultos-jovenes/