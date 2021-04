Cuatro respuestas sobre el freno a la vacuna contra covid de Johnson Johnson

Articles

Cuatro meses después del lanzamiento del plan de inmunización masiva más grande del país en décadas, ha quedado claro que los mensajes que rodean los esfuerzos de vacunación contra covid-19 son tan importantes como la ciencia que los respalda.

Se observó cuando se comenzaron a usar las primeras vacunas en diciembre en hospitales y hogares de adultos mayores, y aún más después que el gobierno federal detuviera el martes 13 de abril la vacuna de Johnson & Johnson, después de informes sobre efectos secundarios extremadamente raros pero muy graves, y en un caso, fatal.

La mayoría de los expertos en salud aplaudieron al gobierno por su decisión y dijeron que mostraba que, para los reguladores, la seguridad de las vacunas es una máxima prioridad. Dijeron que deben lograr un equilibrio entre abordar riesgos pequeños pero graves y al mismo tiempo alentar a millones a vacunarse para terminar rápidamente con la pandemia.

“La pausa es una buena decisión y muestra que el sistema de salud pública está funcionando”, dijo Noel Brewer, profesor del departamento de comportamiento de salud de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill.

¿Qué pasó exactamente con la vacuna de una sola dosis de J&J?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendaron el martes que los proveedores de salud y los estados dejaran de usar temporalmente esta vacuna después de que surgieran informes de que seis mujeres en los Estados Unidos que la habían recibido desarrollaron un raro pero grave coágulo en la sangre. Una de las mujeres falleció y otra se encuentra en estado crítico.

Los seis casos fueron mujeres de entre 18 y 48 años, y los síntomas ocurrieron de seis a 13 días después de la vacunación, dijeron funcionarios de la FDA y los CDC.

Esta pausa se produce menos de una semana después de que tres clínicas de vacunación en Georgia, Carolina del Norte y Colorado dejaran de usar la vacuna temporalmente cuando varias personas se desmayaron o se marearon inmediatamente después de recibirla.

El desmayo es un riesgo conocido de todas las vacunas, ocurre en aproximadamente una de cada 1,000 personas, dicen expertos en salud. En este caso, algunos cuestionaron si incluso la suspensión a corto plazo era necesaria.

Además, a los reguladores federales les preocupa que la coagulación sanguínea observada con la vacuna de J&J sea del mismo tipo que la observada globalmente con la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna no se usa en los Estados Unidos, pero ha sido autorizada en más de 70 países.

La Agencia Europea de Medicamentos concluyó recientemente que los coágulos de sangre inusuales con plaquetas bajas en sangre deben figurar como “efectos secundarios muy raros” en la etiqueta de la vacuna AstraZeneca. Si bien aconsejaron al público que esté atento a señales de coágulos, los reguladores europeos dijeron que los beneficios superaban al riesgo.

Y esta pausa ocurre luego que un subcontratista de Baltimore que estaba fabricando la vacuna de J&J estropeara accidentalmente 15 millones de dosis a principios de abril por irregularidades en la instalación.

Pero, ¿qué significa todo esto en términos de mi riesgo?

Más de 560,000 estadounidenses han muerto de covid en el último año, o una de cada 586 personas. El riesgo de que un individuo muera o sea hospitalizado con covid es mucho mayor que el riesgo de desarrollar un coágulo de sangre poco común debido a la vacuna de J&J.

Además, el riesgo de tener un coágulo de sangre también es mucho mayor si tienes covid.

Para poner en perspectiva el riesgo de menos de uno en un millón de contraer un coágulo de sangre grave debido a la vacuna de J&J: cada año las personas enfrentan una probabilidad de una en 500,000 de que las parta un rayo.

“Es importante mantener estos números en contexto”, dijo Jonathan Watanabe, farmacéutico y decano asociado de la Escuela de Salud y Ciencias de la Universidad de California-Irvine, sobre estos raros coágulos de sangre. “Si bien es aterrador, es un evento raro”. El riesgo de coágulos de sangre asociados con la infección por covid es en realidad mayor, agregó.

La pausa, que los funcionarios de la FDA dijeron que esperan que sea de unos días, dará tiempo a los reguladores para alertar a los médicos sobre el riesgo adicional y mostrarles cómo reconocer y tratar los coágulos y reportarlos a las autoridades de salud.

Los CDC convocan hoy (miércoles 14) a una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización para revisar más a fondo estos casos y evaluar su importancia. El comité podría recomendar agregar el riesgo de coágulos de sangre a la lista de advertencias sobre la vacuna o aconsejar que ciertas poblaciones eviten esta vacuna.

¿Por qué es importante cómo enviar estos mensajes?

La forma en que se comunican las preocupaciones sobre los riesgos podría tener un impacto duradero en la decisión de las personas de vacunarse a o no.

“El mensaje es muy importante porque la ciencia por sí sola no nos lleva a los resultados que necesitamos”, dijo Zoë McLaren, profesora asociada de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Maryland-condado de Baltimore.

McLaren dijo que la FDA es conocida por ser reacia al riesgo y así es como desarrolló su reputación de proteger el suministro de alimentos y medicamentos de los estadounidenses. “Parte del mensaje es comunicar al público lo que está haciendo la FDA”, dijo McLaren, quien recibió la vacuna de J&J.

Según el rastreador de vacunas de los CDC, casi la mitad de los adultos del país ya se han vacunado al menos parcialmente, y las cifras se han disparado en las últimas semanas a un promedio superior a 3 millones de dosis al día.

De las más de 190 millones de dosis de vacuna covid administradas en los Estados Unidos, alrededor de 7 millones fueron de J&J.

No obstante, el número de nuevas infecciones por covid sigue aumentando en muchos estados y la directora de los CDC, Rochelle Walensky y otros, expresan preocupación por otro aumento como resultado, en parte, de personas que dudan en vacunarse.

Sin embargo, en el lado positivo, el problema de los coágulos de sangre se produce meses después de que comenzara el lanzamiento de la vacuna y cuando Moderna y Pfizer se comprometieron a tener dosis suficientes para vacunar a la mayoría de los estadounidenses.

¿Cómo influye esto en las dudas sobre las vacunas? ¿La transparencia ayuda o perjudica?

Las últimas encuestas muestran que el 13% de los adultos dicen que no recibirán una vacuna contra covid y el 15% solo recibirá una si lo requiere su empleador, o para viajar.

Los expertos no saben si la pausa de J&J aumentará la vacilación entre algunas personas o les dará más confianza en cómo los reguladores federales están supervisando el esfuerzo de vacunación.

El doctor Amesh Adulja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, dijo que le preocupa que la pausa tenga un efecto duradero. “Tenemos muchas dudas sobre las vacunas que existen, y esto solo las va a magnificar”.

Pero para el doctor Kartik Cherabuddi, especialista en enfermedades infecciosas del sistema de salud de la Universidad de Florida, éste es un obstáculo en el largo juego de la vacunación. Predice que el efecto general de la pausa será mínimo en unas pocas semanas, ya que los reguladores y los proveedores de salud ponen los riesgos de la vacuna en perspectiva para el público.

Agregó que los estadounidenses están acostumbrados a que se les informe sobre los riesgos para la salud de las drogas, ya que son bombardeados con publicidad televisiva.

Mientras tanto, Watanabe de UC-Irvine dijo que espera que la pausa lleve a más discusiones con los estadounidenses que dudan, sobre todas las opciones de vacunas que tienen. Watanabe dijo que fue prudente por parte de la FDA mostrar “mucha precaución” al detener el uso de la dosis de J&J ahora, particularmente porque hay otras dos opciones de vacunas que pueden llenar ese vacío con creces.

