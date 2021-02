Los mercados de seguros de salud reabrieron. Esto es lo que necesitas saber

Articles

Para quienes han estado sin seguro médico durante la pandemia, el alivio ya está a la vista.

En enero, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para abrir el mercado federal de seguros de salud durante tres meses, desde el lunes 15, para que las personas sin seguro puedan comprar un plan y o cambiar de cobertura si ya tienen uno.

Defensores de los consumidores aplaudieron la iniciativa. Desde 2016, el número de estadounidenses sin seguro médico ha ido en aumento, llegando a 30 millones en 2019. La crisis económica causada por el coronavirus ha empeorado lo que ya era una mala situación, privando a millones de personas de sus planes médicos.

La medida contrasta con el enfoque de la administración Trump. Mientras covid-19 se afianzaba la primavera pasada y la economía implosionaba, expertos en salud le rogaban a la administración Trump que abriera el mercado federal para que las personas pudieran comprar un seguro durante la peor emergencia de salud pública en un siglo.

La administración se negó, señalando que quienes se encontraban, repentinamente, sin cobertura porque perdieron sus empleos, podían inscribirse en el mercado bajo las reglas ordinarias. También citaron la preocupación de que los enfermos que se habían resistido a comprar un seguro antes lo hicieran ahora y aumentaran las primas.

El gobierno de Biden se ha comprometido a gastar $50 millones en actividades de divulgación y educación para dar a conocer el nuevo periodo de inscripción.

Esto es fundamental, según expertos. Aunque el número de personas que se inscriben en los planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) se ha mantenido a buen nivel, el número de nuevos consumidores que se inscriben en el mercado federal ha disminuido cada año desde 2016, según la Kaiser Family Foundation, coincidiendo con los recortes de financiación para mercadeo y divulgación.

“Hay muchas personas sin seguro que, incluso antes de covid, eran elegibles para los altos subsidios del mercado o para Medicaid y no lo sabían”, dijo Sabrina Corlette, profesora de investigación en el Centro de Reformas de Seguros de Salud de la Universidad de Georgetown.

Una campaña de marketing puede llegar a una enorme cantidad de personas y, con suerte, atraerlas, independientemente de que, a causa de covid, hayan perdido su seguro o no, añadió Corlette.

A continuación, las respuestas a las preguntas sobre la nueva opción para inscribirse.

¿Cuándo pueden inscribirse los consumidores y en qué estados?

La ventana de inscripción estará abierta durante tres meses, del 15 de febrero al 15 de mayo. Los residentes sin seguro de cualquiera de los 36 estados que utilizan la plataforma federal cuidadodesalud.gov pueden buscar planes durante ese tiempo e inscribirse.

Los estados que operan sus propios mercados, y el Distrito de Columbia, están estableciendo períodos de inscripción especiales similares al nuevo federal, aunque pueden tener plazos o reglas de elegibilidad algo diferentes.

En Massachusetts, por ejemplo, la ventana de inscripción permanece abierta hasta el 23 de mayo, mientras que en Connecticut se cierra el 15 de marzo. Por su parte, Colorado ha reabierto la inscripción en su mercado para los residentes que carecen de seguro, pero cualquiera que ya esté inscrito en uno de los planes del mercado estatal no podrá cambiar de plan hasta el período regular de inscripción abierta en otoño.

¿Pueden inscribirse durante el nuevo período de inscripción las personas que perdieron su empleo y su seguro médico hace muchos meses?

Sí, la ventana de inscripción está abierta a cualquier persona que no tenga seguro y que normalmente sería elegible para comprar cobertura (las personas que están cumpliendo penas de prisión o cárcel y los que están en el país sin papeles no pueden inscribirse).

Las personas con ingresos de hasta el 400% del nivel federal de pobreza (unos $51,500 para una persona o $106,000 para una familia de cuatro miembros) pueden calificar para créditos fiscales para pagar las primas que pueden reducir sustancialmente sus costos, incluso hasta $0.

Normalmente, se puede comprar un plan del mercado sólo durante el período anual de inscripción abierta en otoño o si se vive un acontecimiento vital, como un nacimiento o una mudanza, o la pérdida del seguro por despido, en lo que se denomina período especial de inscripción.

Pero, por lo general, las personas deben inscribirse en el mercado dentro de los 60 días siguientes al acontecimiento.

Con el nuevo período de inscripción, el tiempo que una persona ha estado sin seguro no es relevante, ni tampoco tiene que proporcionar documentación de que ha perdido la cobertura basada en el trabajo.

“El mensaje es muy sencillo: vengan y apliquen”, explicó Sarah Lueck, analista política del Center on Budget and Policy Priorities.

¿Qué pasa con las personas que ya están inscritas en un plan del mercado? ¿Pueden cambiar su cobertura durante este nuevo período?

Sí, siempre que tu cobertura sea a través del mercado federal. Si, por ejemplo, alguien está inscrito en un plan de oro, pero quiere cambiar a un plan de bronce más barato con un deducible más alto, puede hacerlo. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, algunos mercados estatales no ofrecen esta opción.

Muchas personas han perdido ingresos importantes durante la pandemia. ¿Cómo pueden decidir si un plan del mercado con subsidios es mejor para ellos que Medicaid?

No tienen que decidirlo. Durante el proceso de solicitud, el mercado les pide información sobre sus ingresos. Si los ingresos anuales están por debajo del umbral de Medicaid (para muchos adultos en la mayoría de los estados, el 138% del nivel federal de pobreza, o alrededor de $18,000 para un individuo), se les dirigirá a ese programa para obtener cobertura.

Si las personas son elegibles para Medicaid, no pueden obtener cobertura subvencionada.

Las personas pueden inscribirse en Medicaid en cualquier momento del año; no es necesario esperar a un período de inscripción anual o especial.

Las personas ya inscritas en un plan del mercado cuyos ingresos cambien deben volver al mercado y actualizar su información de ingresos lo antes posible. Tal vez puedan optar a mayores subsidios para las primas o, si los ingresos han disminuido considerablemente, a Medicaid.

Del mismo modo, si los ingresos han aumentado y no se ajustan a las estimaciones del mercado, se podría tener que hacer frente a los pagos excesivos de subsidios cuando hagan la declaración de impuestos.

¿Qué pasa con las personas que se inscribieron en la ley federal COBRA para continuar con la cobertura de su empleador después de perder su trabajo? ¿Pueden renunciar a ella e inscribirse en un plan del mercado?

Expertos en salud afirman que pueden dar ese paso quienes viven en los estados del mercado federal. En virtud de la ley COBRA, se puede exigir a las personas que paguen el importe total de la prima más una tasa administrativa del 2%. La cobertura del mercado es casi con toda seguridad más barata.

Normalmente, si las personas tienen cobertura de COBRA y la abandonan a mitad de año, no pueden inscribirse en un plan del mercado hasta el período anual de inscripción abierta de otoño. Pero este nuevo período otorgará esa opción.

