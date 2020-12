Xavier Becerra en sus propias palabras: “La atención de salud es un derecho”

Articles

El presidente electo Joe Biden nombró al fiscal general de California, Xavier Becerra, para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos. Becerra, quien sería el primer secretario latino del HHS, ha tomado algunas posiciones innovadoras en atención de salud, especialmente desde que se convirtió en fiscal general, en 2017.

Becerra ha demandado a la administración Trump docenas de veces por temas de atención médica, control de la natalidad, inmigración, cambio climático y más, con California liderando la defensa de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Becerra también ganó un importante acuerdo legal contra Sutter Health, después de acusar al gigante de la atención de salud sin fines de lucro de usar su dominio del mercado en el norte de California para aumentar los precios de manera ilegal.

El año pasado, Becerra le dijo a KHN que sus puntos de vista han sido moldeados por su experiencia como hijo de inmigrantes mexicanos. Al describir el aborto espontáneo de su madre, dijo que todos deberían poder ir al médico: “Para mí, la atención médica es un derecho”, dijo. “He sido un defensor del pagador único toda mi vida”.

Aquí hay más de lo que le dijo a KHN sobre sus puntos de vista sobre la atención médica en los últimos años:

A principios del año pasado, Becerra le contó a Samantha Young, corresponsal política de California Healthline, sobre su experiencia como hijo de inmigrantes y cómo eso moldeó su carrera legal y política.

Hace dos años, Becerra participó del podcast “What a Health?”, que conduce Julie Rovner, corresponsal principal de KHN en Washington, en donde habló sobre su énfasis en la atención de salud como fiscal general.

El mes pasado, Becerra habló con Samantha Young sobre su defensa de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Esta historia fue producida por KHN, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

